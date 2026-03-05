Πληροφορίες ότι έρχεται C-130 με περίπου 90 Έλληνες από Αμπού Ντάμπι

Επαναπατρίζονται σήμερα, Πέμπτη (05/03) περίπου 90 Έλληνες.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του CNN Greece, μέσα στην ημέρα καταφτάνει στη χώρα μας C-130, που μεταφέρει σχεδόν 90 Έλληνες από το Αμπού Ντάμπι.

Υπενθυμίζεται ότι ύστερα από εντολή του υπουργού Εξωτερικών και με συντονισμένες ενέργειες των υπηρεσιών του υπουργείου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 4 Μαρτίου 2026 οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού 162 Ελλήνων πολιτών και των οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή.

Πιο συγκεκριμένα:

93 Έλληνες πολίτες και συγγενικά τους πρόσωπα επέστρεψαν από το Ομάν με ειδική πτήση της Aegean Airlines, που οργανώθηκε με τη συνδρομή των Πρεσβειών της Ελλάδας στο Ριάντ και στο Άμπου Ντάμπι.

42 Έλληνες πολίτες μεταφέρθηκαν από τη Βηθλεέμ προς την Αίγυπτο οδικώς, με τη συνοδεία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα.

27 μέλη της ομάδας νέων του Άρη Θεσσαλονίκης ταξίδεψαν αεροπορικώς από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια μετέβησαν οδικώς στη Θεσσαλονίκη, με τη μέριμνα του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη.

Οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού συνεχίζονται, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα προκειμένου να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια σε Έλληνες πολίτες που επηρεάζονται από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα αίτημα επαναπατρισμού από το Ιράν, όπου οι Έλληνες είναι κάτω από 100.