Αγρότες: Εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, κλειστοί δρόμοι και χιλιάδες τρακτέρ στα μπλόκα

Εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες σε όλη τη χώρα, καθώς για πέμπτη μέρα παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε διάφορα σημεία της χώρας. Οι ίδιοι δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις, την ώρα που τα μπλόκα ενισχύονται συνεχώς ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να στηθούν και νέα μπλόκα.

Οι αγρότες έχουν κάνει σαφές πως δεν πρόκειται να υποχωρήσουν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους ενώ το επόμενο διάστημα θα στηθούν και νέα μπλόκα. Το υπέρογκο -όπως λένε- κόστος παραγωγής λόγω των τιμών σε σπόρους, φυτοφάρμακα, ρεύμα και καύσιμα, η μη έγκαιρη καταβολή των επιδοτήσεων, το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων τους αλλά και οι χαμηλές αποζημιώσεις σε περιπτώσεις καταστροφών είναι τα βασικά θέματα που θέτουν οι αγρότες ζητώντας από την κυβέρνηση ξεκάθαρες απαντήσεις αλλά και λύσεις προκειμένου -όπως τονίζεται από την πλευρά τους- να μην καταστραφούν.

Κλειστή παραμένει από τους αγρότες η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα. Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 2.000 τρακτέρ με το μπλόκο να ενισχύεται καθημερινά, ενώ στη Θεσσαλία πάνω από 4.000 τρακτέρ είναι στους δρόμους.

Η εικόνα των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Κεντρική Μακεδονία

Σε ό,τι αφορά στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, εκατοντάδες τρακτέρ από τη Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές βρίσκονται στο μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων, όπου το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από τη Δευτέρα, ενώ πλέον σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την παρακαμπτήρια διαδρομή. Μάλιστα καθημερινά προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό και του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα όπως έγινε γνωστό χθες, αγρότες από τους νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής αναμένεται να στήσουν μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», προκειμένου να αποκλείσουν την πρόσβαση σε αυτό.

Στις Σέρρες, οι αγρότες μετά από έναν πολύωρο κλεφτοπόλεμο και σκηνικά έντασης με τις αστυνομικές δυνάμεις, κατάφεραν να σπάσουν τα μπλόκα της Ελληνικής Αστυνομίας και να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα. Εντός της ημέρας αναμένεται να αποφασιστούν οι επόμενες ενέργειές τους ενώ όλα δείχνουν πως θα αποκλείσουν την κυκλοφορία στο τελωνείο.

Μπλόκο έχει στηθεί και στην Ημαθία, στον κόμβο Νησελίου στην Εγνατία οδό, ενώ αγρότες από το Κιλκίς βρίσκονται με τα τρακτέρ τους και στο τελωνείο των Ευζώνων, προχωρώντας και εκεί καθημερινά σε αποκλεισμούς. Την ίδια ώρα, αγρότες του Δήμου Χαλκηδόνας έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, στο ύψος της Χαλκηδόνας, προχωρώντας καθημερινά σε ολιγόωρους αποκλεισμούς.

Στην Πέλλα, αγρότες παραμένουν συγκεντρωμένοι με τα τρακτέρ τους στον κόμβο Αλυσίδα της ΕΟ Θεσσαλονίκης Φλώρινας, στον κόμβο Γυψοχωρίου στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Έδεσσας αλλά και στην Κρύα Βρύση.

Την Κυριακή η συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων

Την δια ώρα νέα μπλόκα στήθηκαν στο Κιάτο στην Πελοπόννησο ενώ Τρικαλινοί αγρότες έστησαν μπλόκο στον Ε65 στα διόδια του Λογγού. Τις επόμενες μέρες αναμένονται νέα μπλόκα ενώ κρίσιμες αποφάσεις θα παρθούν από την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων που θα γίνει την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στη Νίκαια με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα μπλόκα που θα έχουν στηθεί στη χώρα.