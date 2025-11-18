Μαρία Δεληθανάση: Αθώα η πρώην σύζυγος του Κώστα Δόξα για υπόθεση ψευδούς καταμήνυσης

Συνεχίζεται η δικαστική διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Κώστα Δόξα και την πρώην σύζυγό του, Μαρία Δεληθανάση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Buongiorno» το πρωί της Τρίτης (18/11), έγινε γνωστό ότι η Μαρία Δεληθανάση απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες περί ψευδούς καταμήνυσης και διαρροής φωτογραφιών. Η εν λόγω μήνυση είχε γίνει από τον Κώστα Δόξα, όταν εκείνος συνελήφθη από την Αστυνομία για μη καταβολή της διατροφής που έχει συμφωνηθεί με την σύζυγό του.

Για την ακρίβεια, η Μαρία Δεληθανάση κρίθηκε ένοχη μόνο για δυσφήμιση, όμως, λόγω της αλλαγής του νόμου και της υποβάθμισης της συγκεκριμένης κατηγορίας, δεν υπήρξε καταδικαστική ποινή.

«Έχω λάβει 19 μηνύσεις και 15 αγωγές εγώ και οι μάρτυρές μου, είναι μια τακτική αυτή. Θέλω να δικαιωθώ. Υπάρχουν φωτογραφίες και αποδεικτικά στοιχεία. Η σχέση με το παιδί είναι καλή, εγώ επιλέγω να μην βγαίνω στα κανάλια και να κλείνω την τηλεόραση στο σπίτι. Το παιδί πλέον είναι μεγάλο και καταλαβαίνει, δεν βγάζω φωτογραφίες του παιδιού στα social media», είχε δηλώσει μία ημέρα νωρίτερα η Μαρία Δεληθανάση.