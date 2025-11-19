“Κανένας δεν έπραξε το καθήκον του” – Ξεσπά ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα μετά τις απολογίες φρουρού και τηλεφωνητή

«Κανένας δεν έπραξε το καθήκον του. Γιατί αν είχαν πράξει το καθήκον τους, η κόρη μου θα ήταν εδώ δίπλα μου. Τώρα θα πηγαίναμε για έναν καφέ». Είναι η πρώτη αντίδραση του Σάκη Γρίβα, πατέρα της αδικοχαμένης Κυριακής Γρίβα, στην απόφαση των δικαστικών αρχών να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ο σκοπός και ο τηλεφωνητής που είχαν υπηρεσία τη μοιραία βραδιά στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

«Εισακούστηκαν τα αιτήματά μας που εκθέταμε στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης δικαίωση για ένα κορίτσι που έφυγε τόσο άδικα», δήλωσε στο STAR η Ελένη Μαζαράκη, δικηγόρος του πατέρα Κυριακής Γρίβα.

Δεν αντιλήφθηκε τον δράστη

Νωρίτερα, ο φρουρός που κατηγορείται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο δια παραλείψεως κατά την απολογία του φέρεται να υποστήριξε πως δεν αντιλήφθηκε τον δράστη και δολοφόνο της κοπέλας παρά μόνο όταν άκουσε τις φωνές της 28χρονης Κυριακής. Τ

Τότε – όπως φέρεται να υποστήριξε – βγήκε αμέσως από το αστυνομικό κουβούκλιο. Μετά την απολογία του ο εν λόγω κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της υποχρεωτικής εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα.

«Η φράση το περιπολικό δεν είναι ταξί δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο»

Προηγουμένως, είχε απολογηθεί ο τηλεφωνητής της ΕΛΑΣ, ο οποίος είχε πει στην αδικοχαμένη Κυριακή Γρίβα πως το περιπολικό δεν είναι ταξί. Ο κατηγορούμενος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δυο φορές το μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα. «Η φράση το περιπολικό δεν είναι ταξί δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, είναι μία άστοχη φράση» είπε ο δικηγόρος του, Χρήστος Καραμανλής, προσθέτοντας πως ο αστυνομικός έπραξε το καθήκον του και ενήργησε βάση των πρωτοκόλλων.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε απολογηθεί και είχε αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η αστυνομικός υπηρεσίας εκείνο το μοιραίο βράδυ. Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει και η απολογία της επόπτριας του ΑΤ Αγίων Αναργύρων.