ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον διανομέα για την άγρια συμπλοκή των οδηγών στην Αχαρνών

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Αντιμέτωπος με κακούργημα, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του, είναι ο 51χρονος διανομέας, που συνεπλάκη άγρια χθες με 70χρονο οδηγό στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνα στα Πατήσια μετά από διαπληκτισμό που είχαν για θέμα προτεραιότητας.

Δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκε και στον 70χρονο.

Σε βάρος του διανομέα η δίωξη αφορά κατηγορία για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και η δικογραφία παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθεί να απολογηθεί ο κατηγορούμενος.

Σε βάρος του 70χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία και οπλοχρησία και θα δικαστεί αφού λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

