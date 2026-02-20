Προειδοποιεί ο Μερτς: Δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά δεν είμαστε πλέον και σε ειρήνη

Να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στη διεθνή σκηνή κάλεσε τη Γερμανία ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μιλώντας σε συνέδριο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) στη Στουτγάρδη, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως τόνισε, η παγκόσμια τάξη αναδιαμορφώνεται ραγδαία.

Ο Μερτς υπογράμμισε ότι οι παραδοσιακοί διεθνείς κανόνες και σταθερές δεν ισχύουν πλέον με τον ίδιο τρόπο, επισημαίνοντας την ανάγκη προσαρμογής της χώρας στα νέα δεδομένα. Παρουσιάζοντας ένα νέο στρατηγικό οδικό χάρτη, έκανε λόγο για μια πολιτική που θα τοποθετεί τη χώρα ως βασικό παίκτη σε μια ενωμένη Ευρώπη, προβάλλοντας την ανθεκτικότητα και τη διορατικότητα της γερμανικής πολιτείας.

Στην ομιλία του, ο καγκελάριος στάθηκε ιδιαίτερα στην κατάσταση ασφάλειας στην Ευρώπη, εκφράζοντας την ανησυχία του για τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Η απειλή για την ελευθερία μας είναι απτή», ανέφερε, παραθέτοντας ως παραδείγματα κυβερνοεπιθέσεις κατά δικτύων δεδομένων, τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον της ενεργειακής υποδομής, συμβόλαια θανάτου στην καρδιά της Ευρώπης, κατασκοπεία, προπαγάνδα και συστηματική παραπληροφόρηση. «Δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά δεν είμαστε πλέον και σε ειρήνη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Μερτς προειδοποίησε κατά του «αφελούς πασιφισμού», λέγοντας: «Όποιος επιδιώκει έναν αφελή πασιφισμό σήμερα, προωθεί τους πολέμους του αύριο». Ταυτόχρονα, δεσμεύτηκε για συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία. «Στεκόμαστε στο πλευρό του ουκρανικού λαού, χωρίς αν και αλλά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «δεν θα αποδεχθούμε ποτέ τον τρόπο με τον οποίο ένα εγκληματικό ρωσικό καθεστώς διεξάγει συστηματικά πόλεμο εναντίον του άμαχου πληθυσμού αυτής της χώρας».

Παρά τις αυξανόμενες διαφωνίες, ο Γερμανός καγκελάριος επανέλαβε τη σημασία των δεσμών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Για όλες τις πολιτικές εντάσεις που βιώνουμε αυτή τη στιγμή με τις ΗΠΑ – οι Αμερικανοί είναι φίλοι μας, φίλοι μου, και πρέπει να παραμείνουν φίλοι μας», ανέφερε, τονίζοντας ότι «δεν θα εγκαταλείψουμε ελαφρά τη καρδία αυτή τη φιλία».

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ολοένα και μικρότερο ενδιαφέρον για τον ρόλο της εγγυήτριας δύναμης της διεθνούς τάξης και για τη θέση τους ως αξιόπιστου ρυθμιστή των εξελίξεων. Η Γερμανία, όπως είπε, απλώνει το χέρι για μια ανανεωμένη εταιρική σχέση, αλλά αναγνωρίζει ότι «στο μέλλον θα πρέπει να πάρουμε τη μοίρα μας στα χέρια μας».

Κλείνοντας, ο Μερτς διατύπωσε το όραμά του για μια Γερμανία που θα πορεύεται με αυτοπεποίθηση σε έναν κόσμο που ανασυντάσσεται: «Θέλουμε να είμαστε ασφαλείς, θέλουμε να είμαστε ισχυροί και θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι» – ιδίως σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους της χώρας.