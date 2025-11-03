MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε δύο τρομοκράτες στη Γάζα

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα ότι σκότωσαν δύο «τρομοκράτες» στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση την οποία κοινοποίησαν μέσω Telegram, οι δύο «τρομοκράτες» πέρασαν την «κίτρινη γραμμή» που σηματοδοτεί την περιοχή που βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο, αντιπροσωπεύοντας «άμεση απειλή» για μέλη των IDF. Ισραηλινοί στρατιώτες εξαπέλυσαν επίθεση από αέρος και εδάφους εναντίον τους, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Ιατρικές πηγές στη Γάζα ανέφεραν ότι ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν ανθρώπους στην πόλη Ράφα. Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων (WAFA) ανέφερε πως υπήρξαν τραυματισμοί σε άλλα περιστατικά που καταγράφηκαν στο νότιο και κεντρικό τμήμα του θύλακα.

Αφότου τέθηκε σε ισχύ η συμφωνηθείσα εκεχειρία, στις 10 Οκτωβρίου, ισραηλινά πλήγματα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 236 ανθρώπους, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας.

