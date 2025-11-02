MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Νέα αεροπορική επιδρομή πραγματοποίησαν στη Γάζα οι IDF – Σκοτώθηκε ένας Παλαιστίνιος

Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής των IDF στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της περιοχής.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι η αεροπορική επιδρομή τους σκότωσε έναν ένοπλο που αποτελούσε απειλή για τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ.

Το νοσοκομείο Αλ-Αχλί ανακοίνωσε ότι ένας άντρας σκοτώθηκε από την αεροπορική επιδρομή κοντά σε μία αγορά λαχανικών στο προάστιο Σετζάια στην πόλη της Γάζας.

Η ταυτότητα του νεκρού Παλαιστίνιου δεν έγινε άμεσα γνωστή.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι δυνάμεις του δέχθηκαν επίθεση από ενόπλους σε περιοχές της Γάζας, όπου οι στρατιωτικές δυνάμεις του παραμένουν αναπτυγμένες, στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

