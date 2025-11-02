Νέα αεροπορική επιδρομή πραγματοποίησαν στη Γάζα οι IDF – Σκοτώθηκε ένας Παλαιστίνιος

Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής των IDF στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της περιοχής.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι η αεροπορική επιδρομή τους σκότωσε έναν ένοπλο που αποτελούσε απειλή για τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ.

❌CEASEFIRE VIOLATION: A terrorist crossed the yellow line and advanced toward IDF troops in the northern Gaza, posing an immediate threat to IDF troops.



Following the identification, and in order to remove the threat to the troops, the IAF struck the terrorist.



IDF soldiers… November 2, 2025

Το νοσοκομείο Αλ-Αχλί ανακοίνωσε ότι ένας άντρας σκοτώθηκε από την αεροπορική επιδρομή κοντά σε μία αγορά λαχανικών στο προάστιο Σετζάια στην πόλη της Γάζας.

Η ταυτότητα του νεκρού Παλαιστίνιου δεν έγινε άμεσα γνωστή.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι δυνάμεις του δέχθηκαν επίθεση από ενόπλους σε περιοχές της Γάζας, όπου οι στρατιωτικές δυνάμεις του παραμένουν αναπτυγμένες, στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ