ΔΙΕΘΝΗ

Λίβανος: Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι δολοφόνησε αξιωματούχους και δημοσιογράφους

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι δολοφόνησε τουλάχιστον τέσσερις Λιβανέζους προκειμένου να μην προβούν σε αποκαλύψεις σχετικά με τις ευθύνες του κινήματος στην πολύνεκρη έκρηξη που συγκλόνισε το λιμάνι της Βηρυτού τον Αύγουστο του 2020.

Τα θύματα ήταν σε θέση να αποκαλύψουν πως η τραγωδία προκλήθηκε εξαιτίας της αποθήκευσης από τη Χεζμπολάχ μεγάλων ποσοτήτων νιτρικού αμμωνίου, σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF). Πρόκειται για τελωνειακούς αξιωματούχους και δημοσιογράφους, οι οποίοι είχαν επισημάνει την ευθύνη της Χεζμπολάχ στην τραγωδία, αναφέρει η ίδια πηγή.

Η Χεζμπολάχ έχει αρνηθεί κατ’ επανάληψη πως φέρει ευθύνη για την πολύνεκρη τραγωδία.

Η έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού, τον Αύγουστο του 2020, στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 200 ανθρώπους. Άλλοι 6.000 τραυματίστηκαν και ολόκληρες συνοικίες καταστράφηκαν.

Η ασύλληπτη τραγωδία προκλήθηκε από την έκρηξη εκατοντάδων τόνων νιτρικού αμμωνίου, το οποίο ήταν αποθηκευμένο επί χρόνια – χωρίς τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας – σε σιλό του λιμανιού.

Μέχρι σήμερα, κανείς δεν έχει λογοδοτήσει. Οι έρευνες για την απόδοση ευθυνών έχουν βαλτώσει λόγω πολιτικής επιρροής, δικαστικών εμποδίων και διαφθοράς. Στις αρχές του έτους, η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια νέα προσπάθεια για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν πως στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η αποδυνάμωση της Χεζμπολάχ μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λίβανος

