Ληστεία στην αποθήκη της Louis Vuitton στο κέντρο της Ρώμης: Έριξαν όχημα στη βιτρίνα και άρπαξαν δεκάδες προϊόντα, βίντεο

Ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην αποθήκη της Louis Vuitton στο κέντρο της Ρώμης, στη συμβολή των οδών Mario dei Fiori και Condotti.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο Ansa, τρεις άνδρες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, έφτασαν στο σημείο με όχημα. Μάλιστα, έριξαν το ΙΧ στη γυάλινη βιτρίνα του πολυτελούς καταστήματος, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και ανοίγοντας δίοδο προς το εσωτερικό του.

Σύμφωνα με τη La Repubblica, αφού κατάφεραν να μπουν, αφαίρεσαν περίπου 80 προϊόντα, κυρίως τσάντες και άλλα αξεσουάρ μεγάλης αξίας. Η συνολική λεία δεν έχει ακόμη υπολογιστεί, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι μπορεί να φτάνει σε αξία εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Furto nella notte nel magazzino di #LouisVuitton in centro a Roma.

Tre uomini a volto coperto hanno sfondato la vetrata e rubato borse e oggetti per un valore da quantificare.

E ora è caccia ai ladri.#Tg1 Simona Giampaoli pic.twitter.com/VU6GBRtIOj — Tg1 (@Tg1Rai) November 17, 2025

Οι Αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, τόσο του καταστήματος όσο και γειτονικών επιχειρήσεων, με στόχο την ταυτοποίηση των δραστών και την πορεία διαφυγής τους μετά την κλοπή.