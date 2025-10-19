MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Η Χαμάς ανακοίνωσε τον εντοπισμό λειψάνων ομήρου – Υπό όρους η παράδοσή τους στο Ισραήλ

THESTIVAL TEAM

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι εντόπισε τα λείψανα ενός ακόμη ομήρου, τα οποία πρόκειται να παραδώσει σήμερα στο Ισραήλ, «εφόσον οι συνθήκες επί του πεδίου είναι κατάλληλες».

Η παλαιστινιακή οργάνωση επεσήμανε ότι οποιαδήποτε «κλιμάκωση» από την πλευρά του Ισραήλ «θα περιπλέξει τις επιχειρήσεις έρευνας και ανασκαφής και την ανάκτηση των σορών, γεγονός που θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις» στην παράδοσή τους στο Ισραήλ.

Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς

