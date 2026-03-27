MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Γερμανία: Δύσπιστος ο καγκελάριος Μερτς σχετικά με το αν ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να φέρει αλλαγή καθεστώτος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την δυσπιστία του σχετικά με το εάν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγή καθεστώτος στη χώρα, εξέφρασε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ωστόσο ότι η Γερμανία είναι πρόθυμη να συνεισφέρει σε μια επιχείρηση διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Χορμούζ, αλλά μετά το τέλος του πολέμου.

«Απλώς δεν έχω πειστεί ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αυτό δηλαδή που κάνουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, θα οδηγήσει πράγματι σε επιτυχία (…) Ενα μήνα μετά, δεν έχουμε σημάδια αποκλιμάκωσης», δήλωσε πριν από λίγο ο κ. Μερτς στο πλαίσιο συνεδρίου που διοργανώνει η Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Είναι πράγματι η αλλαγή καθεστώτος ο στόχος; Αν αυτός είναι ο στόχος, δεν νομίζω ότι θα τον πετύχουν. Τις περισσότερες φορές, αυτά τελειώνουν άσχημα», πρόσθεσε καγκελάριος, αναφερόμενος στον πόλεμο στο Αφγανιστάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γερμανία Φρίντριχ Μερτς

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

