Γάζα: Οι Παλαιστίνιοι παρέλαβαν 15 σορούς κρατούμενων μετά την παράδοση ενός ομήρου στο Ισραήλ

Το νοσοκομείο Νάσερ, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα ότι παρέλαβε τις σορούς 15 Παλαιστίνιων κρατουμένων στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός με το Ισραήλ.

«Η 10η σειρά με λείψανα Παλαιστίνιων μαρτύρων, δηλαδή 15 μάρτυρες», έφθασε «στο πλαίσιο της ανταλλαγής λειψάνων μεταξύ της παλαιστινιακής πλευράς και της ισραηλινής κατοχής», δήλωσε το νοσοκομείο, διευκρινίζοντας ότι 285 σοροί έχουν παραληφθεί στη Λωρίδα της Γάζας από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση πυρός στις 10 Οκτωβρίου.

Από τους 28 νεκρούς ομήρους που συμφώνησε η Χαμάς να επιστρέψει στο Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας, έχουν παραδοθεί έως τώρα 21 σοροί.

Βάσει της συμφωνίας, για κάθε Ισραηλινό όμηρο που επιστρέφεται, το Ισραήλ παραδίδει τα λείψανα 15 Παλαιστινίων. Λιγότερα από τα μισά έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με αξιωματούχους της Γάζας. Η ιατροδικαστική εργασία περιπλέκεται από την έλλειψη εξοπλισμού DNA στη Γάζα. Έτσι, το Υπουργείο Υγείας δημοσιεύει φωτογραφίες των λειψάνων στο διαδίκτυο, με την ελπίδα ότι οι οικογένειες θα τα αναγνωρίσουν.

Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς

