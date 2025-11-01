Γάζα: Η διεθνής δύναμη στη Λωρίδα θα πρέπει να έχει εντολή από τον ΟΗΕ, εκτιμούν Ιορδανία και Γερμανία

Η Ιορδανία και η Γερμανία εκτίμησαν σήμερα ότι η διεθνής δύναμη που αναμένεται να αναπτυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας, με βάση το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θα πρέπει να έχει εντολή από τον ΟΗΕ.

Αυτή η «Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης» προβλέπεται στη συμφωνία που οδήγησε στην εύθραυστη εκεχειρία της 10ης Οκτωβρίου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, έπειτα από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου.

Με βάση τους όρους αυτής της συμφωνίας, η διεθνής δύναμη θα αποτελείται από στρατιωτικούς που θα προέρχονται κυρίως από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες και θα αναπτυχθεί στη Γάζα για να επιβλέπει την ασφάλεια, μετά την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων.

«Συμφωνούμε όλοι ότι, προκειμένου αυτή η δύναμη σταθεροποίησης να μπορέσει να εκπληρώσει αποτελεσματικά την αποστολή της, θα πρέπει να διαθέτει εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας» του ΟΗΕ, δήλωσε ο Ιορδανός υπουργός Εξωτερικών Αϊμάν Σαφάντι.

Τις δηλώσεις αυτές τις έκανε στο πλευρό του Γερμανού ομολόγου του Γιόχαν Βάντεφουλ στη διάρκεια διάσκεψης στη Μανάμα, πρωτεύουσα του Μπαχρέιν.

Και ο Βάντεφουλ υποστήριξε την άποψη αυτή, προκειμένου η διεθνής δύναμη «να διαθέτει ξεκάθαρη νομική βάση σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο».

«Είναι πολύ σημαντικό για όλες τις χώρες που είναι διατεθειμένες να στείλουν τα στρατεύματά τους στη Γάζα και για τους Παλαιστίνιους. Η Γερμανία επιθυμεί επίσης μια ξεκάθαρη εντολή για αυτή την αποστολή», πρόσθεσε ο Γερμανός υπουργός.

Παράλληλα, ο Ιορδανός υπουργός διευκρίνισε ότι η χώρα του δεν θα στείλει στρατιώτες στη Γάζα: «Εμπλεκόμαστε πολύ στο θέμα και δεν μπορούμε να αναπτύξουμε στρατεύματα», εξήγησε επισημαίνοντας ότι η Ιορδανία είναι διατεθειμένη να εκπαιδεύσει την διεθνή ομάδα και να συνεργαστεί μαζί της.

Η ιδέα μιας διεθνούς δύναμης που θα λειτουργεί εκτός του πλαισίου του ΟΗΕ είχε προκαλέσει αντιδράσεις, με τους ειδικούς να προειδοποιούν τον περασμένο μήνα ότι θα «αντικαθιστούσε την ισραηλινή κατοχή με μια κατοχή υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, αντίθετη με την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση».