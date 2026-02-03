Στ. Αγγελούδης για Γ. Παρχαρίδη: Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά και παρακαταθήκη γνώσης και προσφοράς

«Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά και μια παρακαταθήκη γνώσης, προσφοράς και συλλογικής ευθύνης». Αυτό τονίζει στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, για την απώλεια του Γιώργου Παρχαρίδη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών.

Αναλυτικά το συλλυπητήριο μήνυμα του κ. Αγγελούδη:

«Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιώργο Παρχαρίδη, καθηγητή Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κορυφαία μορφή του ποντιακού κινήματος, σε ηλικία 84 ετών.

Ο Γιώργος Παρχαρίδης υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος την επιστήμη, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και την κοινωνία. Παράλληλα, μέσα από τη μακρόχρονη δράση του ως πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων, συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, της πολιτιστικής ταυτότητας και των αγώνων του Ποντιακού Ελληνισμού.

Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά και μια παρακαταθήκη γνώσης, προσφοράς και συλλογικής ευθύνης.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και σε όλο τον Ποντιακό Ελληνισμό».