Παναθηναϊκός: “Μπλόκο” στην οργανωμένη μετακίνηση στις Σέρρες για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό

THESTIVAL TEAM

Την απόφαση να απαγορεύσει την οργανωμένη μετακίνηση οπαδών του Παναθηναϊκού στις Σέρρες για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛ.ΑΣ.

Παρά το «μπλόκο» της Πολιτείας, ωστόσο, αναμένεται «απόβαση» χιλιάδων οπαδών του Παναθηναϊκού (εκτιμάται πάνω από 2.000 φίλαθλοι), οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει εισιτήρια και θα μεταβούν στις Σέρρες μεμονωμένα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

“Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 11 ης αγωνιστικής της SUPER LEAGUE 1, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, o οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 17:00, στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας”.


