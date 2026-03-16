Συνελήφθη μεταναστών στην Αλεξανδρούπολη – Μετέφερα παράνομα τέσσερις αλλοδαπούς

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού διακινητή προχώρησαν χθες το πρωί, σε αγροτική οδό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν το ανωτέρω όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού.