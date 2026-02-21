MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κομοτηνή: Συνελήφθησαν οι δύο ιδιοκτήτες της ταβέρνας που κατέρρευσε το πάτωμα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Χειροπέδες πέρασε η ΕΛ.ΑΣ. στους δύο ιδιοκτήτες της ταβέρνας όπου κατέρρευσε το πάτωμα, στην Κομοτηνή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, οι δυο ιδιοκτήτες κατηγορούνται για σωματικές βλάβες από αμέλεια και θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Παράλληλα και σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στο νοσοκομείο της Κομοτηνής έφτασαν 9 άτομα.

Εκ των τραυματιών οι έξι μεταφερθήκαν με το ΕΚΑΒ και οι υπόλοιποι τρείς προσήλθαν με δικό τους όχημα. Η γενική κλινική κατάσταση όλων των τραυματιών ήταν καλή.

Έγιναν δύο εισαγωγές, ένας άνδρας (69 ετών) με κάταγμα πλευρών και μια γυναίκα (61 ετών) για παρακολούθηση.

Τέλος, οι υπόλοιποι τραυματίες έλαβαν τις απαραίτητες οδηγίες και αποχώρησαν.

Ελληνική Αστυνομία Κομοτηνή

