Κατέρρευσε το πάτωμα σε ταβέρνα στην Κομοτηνή: Πελάτες βρέθηκαν στο κενό, δύο άτομα στο νοσοκομείο – Δείτε εικόνες και βίντεο

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου σε κατάστημα εστίασης στον οικισμό της Πανδρόσου, στην Κομοτηνή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, γύρω στις 15:00 το μεσημέρι έγινε καθίζηση σε σημείο του πατώματος, με αποτέλεσμα οι θαμώνες που κάθονταν σε τέσσερα διαφορετικά τραπέζια να βρεθούν ξαφνικά στο κενό.

Δείτε βίντεο από το paratiritis-news:

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Οχτώ άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Κομοτηνής. Οι δύο από αυτούς θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά στο νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι αποχώρησαν. Σημειώνεται πως η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Δείτε εικόνες από το fonirodopis.gr: