“Σκοτεινό ντους”: Τα οφέλη για την υγεία όταν κάνουμε μπάνιο με κλειστά τα φώτα πριν τον ύπνο

Η νέα τάση που έχει κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπόσχεται να σας χαρίσει χαλάρωση και έναν ήρεμο ύπνο. Αυτή είναι η τάση του «dark shower», δηλαδή να κάνουμε ντους πριν κοιμηθούμε στο σκοτάδι, με τα φώτα του μπάνιου κλειστά.

Ο κακός ύπνος έχει συνδεθεί με πολλά σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως ο καρκίνος , το εγκεφαλικό επεισόδιο και η υπογονιμότητα.

Αν και υπάρχει ελάχιστη έρευνα σχετικά με το «σκοτεινό ντους» ως τεχνική ύπνου, η επιστήμη του ύπνου είναι σαφής ότι το έντονο φως το βράδυ μπορεί να σηματοδοτήσει στο εσωτερικό βιολογικό ρολόι του εγκεφάλου ότι είναι ακόμα ημέρα.

Αυτό καθυστερεί την απελευθέρωση μελατονίνης, μιας ορμόνης που βοηθά στη ρύθμιση του ύπνου.

Κατά μία έννοια, το φως λειτουργεί σαν ένα «φλιτζάνι καφέ» για τον εγκέφαλο, γι’ αυτό και οι ειδικοί συνιστούν τη μείωση της φωτεινότητας το βράδυ για να διατηρείται το βιολογικό ρολόι σε ευθυγράμμιση.

Τα μπάνια είναι πολύ φωτεινά δωμάτια σε ένα σπίτι, καθώς ειδικά το φως στον καθρέφτη του μπάνιου είναι σχεδιασμένο για να βλέπετε καθαρά το πρόσωπό σας, να ξυρίζεστε και να μακιγιάρεστε.

Το τεχνητό φως μας «χαλάει» τον βραδινό ύπνο

Πολλοί άνθρωποι προτιμούν να κάνουν ντους ή μπάνιο το βράδυ πριν κοιμηθούν, καθώς αυτό τους κάνει να νιώθουν πιο χαλαροί.

Σε μια μελέτη, εθελοντές εκτέθηκαν σε τυπικό φωτισμό μπάνιου για μόλις 30 λεπτά πριν τον ύπνο. Τα επίπεδα μελατονίνης μειώθηκαν και η εγρήγορση των εθελοντών, όπως ανέφεραν οι ίδιοι, αυξήθηκε.

Επιπλέον, υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που δείχνουν ότι όσοι κάνουν ντους το βράδυ κοιμούνται πιο γρήγορα από όσους κάνουν ντους το πρωί.

Μια μελέτη του 2019 διαπίστωσε ότι ένα ζεστό μπάνιο ή ντους μία ή δύο ώρες πριν τον ύπνο μπορεί να σας βοηθήσει να χαλαρώσετε και να κοιμηθείτε πιο γρήγορα, επειδή θα βοηθήσει στη μείωση της θερμοκρασίας του πυρήνα σας.

Το ζεστό νερό διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία στα χέρια και τα πόδια, βοηθώντας στην πτώση της θερμοκρασίας του σώματος.

Το χαμηλό φως μειώνει τα σήματα ειδοποίησης του εγκεφάλου και διευκολύνει τη μετάβαση από μια κατάσταση επαγρύπνησης σε μια πιο ήρεμη κατάσταση «ανάπαυσης».

Αν και δεν υπάρχει καμία μεγάλη μελέτη που να συγκρίνει άμεσα τα σκοτεινά ντους με τα έντονα φωτισμένα ντους κατά τη μέτρηση των αντικειμενικών αποτελεσμάτων ύπνου, η τάση έχει αποδειχθεί αποτελεσματική για πολλούς ανθρώπους. Να σημειωθεί ότι δεν πρόκεται για κάποιο «μαγικό φάρμακο» που θα σας λύσει όλες τις διαταραχές ύπνου. Ωστόσο, σίγουρα μπορεί να βοηθήσει ως μέρος μιας ρουτίνας χαλάρωσης πριν τον ύπνο.

Όσοι έχουν κινητικά προβλήματα – και όχι μόνο – θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν κάνουν μπάνιο στο σκοτάδι, καθώς μπορεί να προκληθούν ατυχήματα και τραυματισμοί.

