Οι καλύτερες σπιτικές θεραπείες για να φύγει γρήγορα το κρυολόγημα

Συνήθως προκαλείται από ρινοϊούς ή κορονοϊούς, οι οποίοι προσβάλλουν την ανώτερη αναπνευστική οδό. Ενώ ένα κρυολόγημα συνήθως υποχωρεί από μόνο του μέσα σε 7 έως 10 ημέρες, τα συμπτώματα -όπως η συμφόρηση, ο πονόλαιμος και η κόπωση- μπορούν να δυσκολέψουν ακόμη και τις απλές εργασίες.

Αν και δεν υπάρχει κάποια… μαγική θεραπεία που να εξαλείφει τον ιό άμεσα, αρκετές επιστημονικά τεκμηριωμένες σπιτικές θεραπείες μπορούν να βοηθήσουν το σώμα σας να ανακάμψει γρηγορότερα και να ανακουφίσει την ενόχληση φυσικά.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τι βοηθά στην επιτάχυνση της ανάρρωσης από ένα κρυολόγημα, τις καλύτερες σπιτικές θεραπείες και τι πρέπει να αποφύγετε για μια ταχύτερη και ομαλότερη ανάρρωση.

Μείνετε ενυδατωμένοι για να αραιώσετε τη βλέννα και να μειώσετε τη συμφόρηση

Η κατανάλωση πολλών υγρών βοηθά το σώμα σας να καταπολεμήσει την μόλυνση και να απομακρύνει τη βλέννα πιο αποτελεσματικά. Όταν αφυδατώνεστε, οι ρινικές εκκρίσεις πυκνώνουν, επιδεινώνοντας την συμφόρηση και τον ερεθισμό.

Το νερό, τα τσάγια από βότανα και οι διαυγείς ζωμοί είναι ιδανικές επιλογές.

Ζεστά υγρά -όπως ροφήματα τζίντζερ ή χαμομηλιού- καταπραΰνουν τον πονόλαιμο και διατηρούν τους αεραγωγούς υγρούς.

Αποφύγετε ποτά που σας αφυδατώνουν (λόγω αυξημένης ούρησης) όπως το αλκοόλ ή τα αναψυκτικά με καφεΐνη.

Ένα μείγμα ζεστού νερού με μέλι και λεμόνι μπορεί να προσφέρει ήπια αντιμικροβιακά και αντιφλεγμονώδη οφέλη.

Η σωστή ενυδάτωση υποστηρίζει επίσης την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να απομακρύνει τα ιικά σωματίδια και να διατηρεί υγιείς τους βλεννογόνους.

Χρησιμοποιήστε ατμό ή υγραντήρα για την ανακούφιση από τη ρινική απόφραξη

Η εισπνοή ζεστού, υγρού αέρα μπορεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση της βλέννας και στο άνοιγμα των μπλοκαρισμένων ρινικών οδών. Η εισπνοή ατμού και οι υγραντήρες λειτουργούν διατηρώντας τους αεραγωγούς υγρούς, γεγονός που μειώνει τον ερεθισμό από τον ξηρό αέρα και τη ρινική φλεγμονή.

Απλοί τρόποι για να εφαρμόσετε αυτήν τη θεραπεία:

Ένα ζεστό ντους και εισπνοή των ατμών μέσα στο μπάνιο.

Χρήση ενός υγραντήρα στην κρεβατοκάμαρά σας.

Καλύψτε το κεφάλι σας με μια πετσέτα καθώς το κρατάτε πάνω από ένα μπολ με ζεστό νερό για μερικά λεπτά.

Αυτή η πρακτική μπορεί επίσης να ανακουφίσει την πίεση των κόλπων και τον βήχα, ειδικά πριν τον ύπνο.

Γαργάρες με αλατόνερο για την ανακούφιση από τον πονόλαιμο

Οι γαργάρες με χλιαρό αλατόνερο είναι μια απλή και αποτελεσματική θεραπεία για την ανακούφιση από τον πονόλαιμο. Το αλάτι βοηθά στην αποβολή της περίσσειας υγρού από τους πρησμένους ιστούς και μπορεί να μειώσει την ανάπτυξη βακτηρίων στο λαιμό.

Πώς να το κάνετε:

Διαλύστε μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι σε ένα ποτήρι ζεστό νερό.

Κάντε γαργάρες για 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια φτύστε το.

Επαναλάβετε αρκετές φορές την ημέρα.

Αυτή η θεραπεία μπορεί να μειώσει την ενόχληση στον λαιμό και μπορεί επίσης να βοηθήσει στην απομάκρυνση της βλέννας από το πίσω μέρος του λαιμού.

Ξεκουραστείτε και δώστε προτεραιότητα στον ύπνο για να ενισχύσετε την ανοσία

Το σώμα σας θεραπεύεται πιο αποτελεσματικά όταν βρίσκεται σε ηρεμία. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, το ανοσοποιητικό σύστημα απελευθερώνει κυτοκίνες: πρωτεΐνες που προάγουν την επούλωση και καταπολεμούν τις λοιμώξεις. Η στέρηση ύπνου, από την άλλη πλευρά, αποδυναμώνει την ικανότητα του σώματος να αποκρούει τους ιούς και επιβραδύνει την ανάρρωση.

Συμβουλές για καλύτερη ξεκούραση:

Να τηρείτε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου.

Διατηρήστε το δωμάτιό σας σκοτεινό και σχετικά δροσερό.

Περιορίστε τη χρήση οθονών πριν τον ύπνο, για να βοηθήσετε στη ρύθμιση των επιπέδων μελατονίνης.

Εάν είναι εφικτό, κοιμηθείτε για λίγο και κατά τη διάρκεια της ημέρας, για να βοηθήσετε το σώμα σας να εξοικονομήσει ενέργεια για την αποκατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Μέλι για την ανακούφιση από τον βήχα

Το μέλι έχει φυσικές αντιβακτηριακές και καταπραϋντικές ιδιότητες, καθιστώντας το αποδεδειγμένη θεραπεία για ήπιο βήχα και ερεθισμό του λαιμού. Επικαλύπτει τον λαιμό, μειώνει τις κρίσεις βήχα και προάγει τον ύπνο σε άτομα με λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο BMJ Evidence-Based Medicine διαπίστωσε ότι το μέλι ήταν πιο αποτελεσματικό από μη συνταγογραφούμενα κατασταλτικά του βήχα για ήπια συμπτώματα σε ενήλικες και παιδιά άνω του ενός έτους.

Τρόπος χρήσης:

Ανακατέψτε 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι σε ζεστό τσάι ή νερό.

Πιείτε το πριν τον ύπνο για ανακούφιση από τον βήχα τη νύχτα.

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην δίνετε μέλι σε παιδιά κάτω του 1 έτους λόγω κινδύνου αλλαντίασης.)

Τροφές που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα

Ορισμένες τροφές είναι πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, τα οποία βοηθούν το σώμα να καταπολεμήσει τις ιογενείς λοιμώξεις και να μειώσει τη φλεγμονή. Συμπεριλάβετε τα ακόλουθα στην καθημερινή σας διατροφή κατά την ανάρρωση από ένα κρυολόγημα:

Θρεπτικά συστατικά Καλύτερες πηγές τροφίμων Οφέλη υγείας Βιταμίνη C Πορτοκάλια, ακτινίδια, πιπεριές Ενισχύει την ανοσολογική άμυνα και μειώνει τη διάρκεια του κρυολογήματος Ψευδάργυρος Ξηροί καρποί, σπόροι, φακές Υποστηρίζει την λειτουργία των λευκών αιμοσφαιρίων και επιταχύνει την ανάρρωση Αντιοξειδωτικά Μύρτιλα, σπανάκι, σκόρδο Μειώνουν τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες Πρωτεΐνη Αυγά, γιαούρτι, όσπρια Βοηθά στην επιδιόρθωση των ιστών και την παραγωγή ανοσοκυττάρων

Ζεστά, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά γεύματα, όπως η κοτόσουπα, βοηθούν επίσης στην απαραίτητη καλή ενυδάτωση και παρέχουν αμινοξέα, τα οποία υποστηρίζουν την αναπνευστική αποκατάσταση.

Χρησιμοποιήστε αλατούχο ρινικό σπρέι για την μείωση της συμφόρησης

Τα αλατούχα σπρέι και οι εκπλύσεις βοηθούν στην απομάκρυνση της βλέννας, των αλλεργιογόνων και των παθογόνων από τις ρινικές οδούς. Σε αντίθεση με τα φαρμακευτικά σπρέι, τα αλατούχα μπορούν να χρησιμοποιούνται και συχνά χωρίς παρενέργειες.

Τρόπος χρήσης:

Ψεκάστε ή ξεπλύνετε απαλά κάθε ρουθούνι χρησιμοποιώντας αλατούχο διάλυμα ή ειδικό δοχείο neti για ρινικές πλύσεις.

Για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιείτε πάντα απεσταγμένο ή βρασμένο νερό (ποτέ νερό βρύσης).

Αυτή η μέθοδος βοηθά στην ανακούφιση της πίεσης των ιγμορείων, της ρινικής ξηρότητας και της συμφόρησης με φυσικό τρόπο.

Αποφύγετε συνηθισμένα λάθη

Ορισμένες συνήθειες μπορούν να επιδεινώσουν τα συμπτώματα ή να καθυστερήσουν την επούλωση:

Υπερβολική χρήση αποσυμφορητικών σπρέι, η οποία μπορεί να προκαλέσει υποτροπή της συμφόρησης.

Κάπνισμα ή έκθεση σε παθητικό κάπνισμα.

Παράλειψη γευμάτων ανεπαρκής κατανάλωση υγρών.

Λήψη αντιβιοτικών χωρίς λόγο (δεν θεραπεύουν τους ιούς).

Η εστίαση στην ξεκούραση, την ενυδάτωση και την ανακούφιση των συμπτωμάτων είναι πιο αποτελεσματική στην ανάρρωση από την επιθετική χρήση φαρμάκων.

Συχνές Ερωτήσεις

Γίνεται να απαλλαγώ από ένα κρυολόγημα μέσα σε 24 ώρες;

Όχι εντελώς. Καμία θεραπεία δεν μπορεί να εξαλείψει έναν ιό σε μια μέρα, αλλά η ξεκούραση, η καλή ενυδάτωση και η ανακούφιση των συμπτωμάτων μπορούν να σας κάνουν να νιώσετε καλύτερα μέσα σε 1-2 μέρες.

Βοηθάει πραγματικά η βιταμίνη C με τα κρυολογήματα;

Η βιταμίνη C μπορεί να μειώσει ελαφρώς τη διάρκεια ενός κρυολογήματος, εφόσον λαμβάνεται τακτικά, αλλά δεν θα το αποτρέψει. Μια ισορροπημένη διατροφή είναι το κλειδί.

Είναι ασφαλές να ασκούμαι ενώ έχω κρυολόγημα;

Η ελαφριά σωματική δραστηριότητα είναι μια χαρά εάν τα συμπτώματα είναι ήπια και πάνω από τον αυχένα. Αποφύγετε τις επίπονες προπονήσεις εάν έχετε πυρετό, πόνους στο σώμα ή συμφόρηση στο στήθος.

Πότε πρέπει να επισκεφτώ γιατρό για κρυολόγημα;

Πηγαίνετε σε γιατρό εάν τα συμπτώματα διαρκούν περισσότερο από 10 ημέρες, επιδεινώνονται μετά από πρόσκαιρη βελτίωση ή περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό ή δύσπνοια.

Μπορεί το στρες να επιδεινώσει ένα κρυολόγημα;

Ναι. Το χρόνιο στρες αποδυναμώνει την ανοσολογική απόκριση, καθιστώντας τα συμπτώματα πιο έντονα και παρατείνοντας την ανάρρωση.

Συμπέρασμα

Παρόλο που δεν υπάρχει μαγική λύση για το κοινό κρυολόγημα, απλές σπιτικές θεραπείες -από την ενυδάτωση και την ξεκούραση έως τη χρήση ατμού και αλατούχων σπρέι- μπορούν να κάνουν την ανάρρωση ταχύτερη και πιο άνετη.

Ο συνδυασμός καλής διατροφής, σωστής ξεκούρασης και προσεκτικής αυτοφροντίδας ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και σας βοηθά να ανακάμψετε πιο γρήγορα την επόμενη φορά που θα σας χτυπήσει ένα κρυολόγημα.

