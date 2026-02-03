MENOY

Κεντρική Μακεδονία: Ποιοι δρόμοι έκλεισαν λόγω έντονης βροχόπτωσης – Πού χρειάζονται αλυσίδες εξαιτίας χιονιά και παγετού

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κλειστά παραμένουν σημεία του οδικού δικτύου στην Κεντρική Μακεδονία λόγω έντονης βροχόπτωσης ενώ την ίδια ώρα απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες σε άλλους δρόμους λόγω χιονόπτωσης και παγετού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, η κατάσταση έχει ως εξής:

Λόγω έντονης χιονόπτωσης – παγετού, ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στην επαρχιακή οδό Σερρών – Λαϊλιά, από τη θέση Αϊτόπετρα έως το χιονοδρομικό κέντρο Λαϊλιά.

Απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες, λόγω χιονόπτωσης – παγετού, για τα οχήματα που κινούνται στα εξής οδικά σημεία:

Ημαθία

▪️από το 91 έως το 97 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κοζάνης και

▪️από το 18 έως το 26 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βέροιας – Σελίου.

Πέλλα

▪️στη Δημοτική Ενότητα Άρνισσας από το 8 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο “ΒΟΡΑΣ” και

▪️στην Τοπική Κοινότητα Κερασιάς από το 15 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο “ΒΟΡΑΣ”.

Χαλκιδική

▪️από το 70 έως το 85 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού (μέσω Ταξιάρχη),

Λόγω έντονης βροχόπτωσης, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής οδικά σημεία:

Ημαθία

▪️στο 13,1 χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Βέροιας – Δάσκιου,

▪️στη δημοτική οδό από Παλατίτσια προς Κουλούρα,

▪️σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Βέροιας – Λαζοχωρίου και

▪️σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου.

Κιλκίς

▪️στην επαρχιακή οδό Λειψυδρίου – Φαναρίου και

▪️στην επαρχιακή οδό Μανδρών – Γαλλικού.

Πιερία

▪️σε ιρλανδική διάβαση εντός του Πλαταμώνα (ρέμα Δριμπίνα).

Χαλκιδική

▪️στο 1 χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Ολύνθου,

▪️στο 2 χιλιόμετρο της αγροτικής οδού Ν. Ρόδων – Κομίτσας και

▪️σε ιρλανδική διάβαση σε δημοτική οδό της Τοπικής Κοινότητας Ολυμπιάδος.

Κεντρική Μακεδονία

