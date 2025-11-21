Κ. Μακεδονία: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της έντονης βροχόπτωσης

Λόγω έντονης βροχόπτωσης και ανόδου της στάθμης των υδάτων του ποταμού Τριποτάμου, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στις ιρλανδικές διαβάσεις:

-μεταξύ Βέροιας – Λαζοχωρίου και

-μεταξύ Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου.

“Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί”, αναφέρει σε ανάρτηση στο facebook η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας.