Κ. Μακεδονία: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της έντονης βροχόπτωσης

THESTIVAL TEAM

Λόγω έντονης βροχόπτωσης και ανόδου της στάθμης των υδάτων του ποταμού Τριποτάμου, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στις ιρλανδικές διαβάσεις:

-μεταξύ Βέροιας – Λαζοχωρίου και
-μεταξύ Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου.

“Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί”, αναφέρει σε ανάρτηση στο facebook η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας.

Κεντρική Μακεδονία

