Ακούστε μουσική για 24 λεπτά για να μειώσετε το άγχος – Τι έδειξε μελέτη

Πολλοί από εμάς ακούμε μουσική κατά τη διάρκεια της ημέρας, για να μας βοηθήσει να ξεχαστούμε από διάφορες καταστάσεις της καθημερινότητας, είτε για να χαλαρώσουμε είτε για να ανακουφιστούμε από το άγχος που μπορεί να νιώθουμε.

Μια νέα μελέτη εξέτασε πόσα λεπτά μουσικής μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση του άγχους.

Μια κλινική δοκιμή διαπίστωσε ότι η ακρόαση ειδικά σχεδιασμένης μουσικής για 24 λεπτά μπορεί να μειώσει σημαντικά τα συμπτώματα άγχους.

Η μουσική συνδυάστηκε με ABS (auditory beat stimulation), έναν τύπο ηχητικού μοτίβου που έχει ως στόχο να επηρεάσει την εγκεφαλική δραστηριότητα. Η ABS είναι μια μη επεμβατική, τεχνολογικά βασισμένη τεχνική που χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα (δυαδικούς ή μονοφωνικούς ρυθμούς) για τη διαμόρφωση των εγκεφαλικών κυμάτων και την πρόκληση συγκεκριμένων καταστάσεων.

Τι έδειξε η μελέτη

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό PLOS Mental Health, με επικεφαλής ερευνητές του Μητροπολιτικού Πανεπιστημίου του Τορόντο, περιελάμβανε 144 ενήλικες με μέτριο άγχος. Όλοι λάμβαναν ήδη φαρμακευτική αγωγή για τη διαχείριση των συμπτωμάτων τους.

Οι ερευνητές ήθελαν να δουν αν η ακρόαση μουσικής με ABS θα μπορούσε να προσφέρει επιπλέον ανακούφιση και για πόσο καιρό χρειάζονταν οι άνθρωποι να ακούν για να έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες. Κάθε ομάδα άκουγε διαφορετικό τύπο ή διάρκεια ήχου:

«Ροζ θόρυβος» για 24 λεπτά

Μουσική με ABS για 12 λεπτά

Μουσική με ABS για 24 λεπτά

Μουσική με ABS για 36 λεπτά

Πριν και μετά την ακρόαση, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν τεστ για τη μέτρηση του άγχους και της διάθεσης.

Σε σύγκριση με τον ροζ θόρυβο – ήχος καταρράκτη, βροχής ή κυμάτων του ωκεανού – τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μουσική με ABS βοήθησε στη μείωση τόσο των γνωστικών όσο και των σωματικών συμπτωμάτων άγχους.

Τα γνωστικά συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν δυσκολία στη συγκέντρωση, ενώ τα σωματικά συμπτώματα μπορεί να εκδηλωθούν ως ναυτία ή πόνος στο στήθος.

Η συνεδρία των 24 λεπτών έδειξε τα πιο ισχυρά συνολικά αποτελέσματα. Λειτούργησε εξίσου καλά με τη συνεδρία των 36 λεπτών και καλύτερα από την έκδοση των 12 λεπτών.

Το άγχος επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Οι συνήθεις θεραπείες περιλαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, αλλά αυτές οι επιλογές μπορεί να χρειαστούν χρόνο, να κοστίσουν χρήματα ή να προκαλέσουν παρενέργειες.

Οι ερευνητές λένε ότι τα εργαλεία που βασίζονται στη μουσική θα μπορούσαν να προσφέρουν έναν απλό και οικονομικό τρόπο για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να διαχειριστούν το άγχος τους.

Πηγή: iatropedia.gr