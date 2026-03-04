MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: “Χειμωνιάτικο ταξίδι” με τον βαρύτονο Matthias Goerne απόψε στο Μέγαρο Μουσικής

|
THESTIVAL TEAM

Ο βαρύτονος Matthias Goerne, Μια μοναδική φωνή της εποχής μας, θα ερμηνεύσει των κύκλο τραγουδιών Winterreise («Χειμωνιάτικο ταξίδι») του Schubert με τον Ουκρανό πιανίστα Alexey Botvinov την Τετάρτη 4 Μαρτίου στις 20:30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στην αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2.

Με φωνή που φημίζεται για την ομορφιά και την ευελιξία της, ο Goerne συγκαταλέγεται στους κορυφαίους τραγουδιστές παγκοσμίως. Διαθέτει άψογη φωνητική τεχνική και ερμηνευτικό βάθος, ενώ, χάρη στην ευρεία έκταση της φωνής του, μπορεί να ερμηνεύσει ρεπερτόριο τόσο της σύγχρονης μουσικής όσο και της εποχής Μπαρόκ. Ωστόσο, αυτό που του χάρισε παγκόσμια φήμη είναι η ερμηνεία των γερμανικών έντεχνων τραγουδιών (λιντ). Ο κύκλος Winterreise του Schubert, αναμφισβήτητα το αριστούργημα του γερμανικού φωνητικού ρεπερτορίου, θεωρείται σήμερα σημείο αναφοράς όταν ερμηνεύεται από τον Goerne.

  • Matthias Goerne Βαρύτονος
  • Alexey Botvinov Πιάνο

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
20€, 15€, 10€ (μειωμένο)
Για εισιτήρια πατήστε εδώ: https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3555

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

