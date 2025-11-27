Έρχεται το Καρναβάλι Θεσσαλονίκης και το 2026 – Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων σε όλη την πόλη

Την επίσημη «σφραγίδα» του απέκτησε το Καρναβάλι Θεσσαλονίκης 2026, καθώς σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε εχθές στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης επιβεβαιώθηκε η διεξαγωγή του και η πλήρης στήριξη του Δήμου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας Βασίλειος Γάκης και ο Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Παντελής Καζαντζίδης, οι οποίοι εξέφρασαν από κοινού την πρόθεση του Δήμου να σταθεί αρωγός σε όλες τις δράσεις της μεγάλης γιορτής.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Καρναβάλι Θεσσαλονίκης”, που φέτος έχει τον ρόλο του επίσημου διοργανωτή της καρναβαλικής παρέλασης του 2025, προχωρά πλέον στον σχεδιασμό ενός ακόμη πιο εμπλουτισμένου προγράμματος για το 2026, με πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τον Δήμο.

Μια γιορτή για όλους – Στόχος η εξωστρέφεια και η ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης

Στόχος των διοργανωτών είναι η δημιουργία μιας συμμετοχικής και χαρούμενης γιορτής που θα αγκαλιάσει όλη την πόλη, αναδεικνύοντας τη Θεσσαλονίκη ως σύγχρονο, ζωντανό και εξωστρεφή αστικό προορισμό.

Το πρόγραμμα του Καρναβαλιού 2026 θα απλωθεί σε διάφορα κεντρικά σημεία της πόλης, με εκδηλώσεις αποκριάτικου, καλλιτεχνικού, πολιτισμικού, παραδοσιακού και δημιουργικού χαρακτήρα, σχεδιασμένες τόσο για μικρούς όσο και για μεγάλους.

Η μεγάλη παρέλαση στις 15 Φεβρουαρίου 2026

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 2 Φεβρουαρίου 2026 και θα κορυφωθούν την Καθαρά Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2026.

Αποκορύφωμα της διοργάνωσης θα αποτελέσει η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026.

Υποστήριξη από θεσμούς και φορείς της πόλης

Όπως και το 2025, έτσι και για το 2026 η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί με την αμέριστη υποστήριξη του Δήμος Θεσσαλονίκης, της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και των φορέων και αρχών της πόλης που συμμετέχουν ενεργά στην επιτυχία της γιορτής.

Άνοιξαν οι δηλώσεις συμμετοχής

Με στόχο την ομοιομορφία και την έγκαιρη προετοιμασία της παρέλασης, έχουν ήδη ανοίξει οι δηλώσεις συμμετοχής, τόσο για ομάδες όσο και για μεμονωμένους συμμετέχοντες, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας για τις στολές και τα άρματα από τις βιοτεχνίες.