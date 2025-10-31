MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θάνος Πλεύρης για Ζωή Κωνσταντοπούλου: Και για αναπαραγωγή πέστροφας να μιλούσαμε θα πήγαινε κόντρα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε ο Θάνος Πλεύρης μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης (30/10) στο Action24.

«Και για αναπαραγωγή πέστροφας να μιλούσαμε θα πήγαινε κόντρα», είπε επί λέξει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Η τοξικότητα στη Βουλή θυμίζει περιόδους μνημονίων», είπε αρχικά ο Θάνος Πλεύρης. «Πίσω από τις γραμμές» για να φέρει στη συνέχεια ως παράδειγμα – κατά την άποψή του – την επιθετική στάση που τηρεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου όταν βρίσκεται στο βήμα.

«Με οποιονδήποτε μιλήσετε θα σας πει ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου μιλά τέσσερις φορές περισσότερο από ό,τι προβλεπόταν», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου για τη συνήθεια της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας να μακρηγορεί και πρόσθεσε:

«Το πρόβλημα με την κυρία Κωνσταντοπούλου είναι ότι πολλές φορές αρέσκεται σε μία ένταση και τροφοδοτείται από αυτήν ακόμα κι όταν δεν υπάρχει λόγος. Δημιουργεί την ένταση. Αν αύριο το πρωί μιλούσαμε για την αναπαραγωγή της πέστροφας θα έβρισκε έναν λόγο για να κλιμακώσει…», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Την πολιτική κριτική όσο έντονη και να είναι μπορώ να την ανεχτώ, όπως όταν με αποκαλεί ακροδεξιό», έσπευσε, ωστόσο, να διευκρινίσει ο Θάνος Πλεύρης.

Ζωή Κωνσταντοπούλου Θάνος Πλεύρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Βασιλική Τρουφάκου για τη μητρότητα: Είναι πολύ καλύτερη από ό,τι φανταζόμουν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Πρεμιέρα σήμερα για το διεθνές τουρνουά Γκόλμπολ για αθλητές με οπτική αναπηρία

ΖΩΔΙΑ 8 ώρες πριν

Τα δύο ζώδια που πρέπει να προσέξουν τον Νοέμβριο – Ο νέος μήνας φέρνει αλλαγές

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τοποθέτηση πινακίδων και σήμερα στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Βόλος: Νέα βίντεο από την φονική παράσυρση βρέφους το 2023 – “Είναι σαν να μας ρίχνουν συνέχεια αλάτι στην πληγή” λέει η γιαγιά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Έφοδος της οικονομικής αστυνομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Θα κατασχέσουν το αρχείο του 2025