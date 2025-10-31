Θάνος Πλεύρης για Ζωή Κωνσταντοπούλου: Και για αναπαραγωγή πέστροφας να μιλούσαμε θα πήγαινε κόντρα

Στη Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε ο Θάνος Πλεύρης μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης (30/10) στο Action24.

«Και για αναπαραγωγή πέστροφας να μιλούσαμε θα πήγαινε κόντρα», είπε επί λέξει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Η τοξικότητα στη Βουλή θυμίζει περιόδους μνημονίων», είπε αρχικά ο Θάνος Πλεύρης. «Πίσω από τις γραμμές» για να φέρει στη συνέχεια ως παράδειγμα – κατά την άποψή του – την επιθετική στάση που τηρεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου όταν βρίσκεται στο βήμα.

«Με οποιονδήποτε μιλήσετε θα σας πει ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου μιλά τέσσερις φορές περισσότερο από ό,τι προβλεπόταν», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου για τη συνήθεια της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας να μακρηγορεί και πρόσθεσε:

«Το πρόβλημα με την κυρία Κωνσταντοπούλου είναι ότι πολλές φορές αρέσκεται σε μία ένταση και τροφοδοτείται από αυτήν ακόμα κι όταν δεν υπάρχει λόγος. Δημιουργεί την ένταση. Αν αύριο το πρωί μιλούσαμε για την αναπαραγωγή της πέστροφας θα έβρισκε έναν λόγο για να κλιμακώσει…», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Την πολιτική κριτική όσο έντονη και να είναι μπορώ να την ανεχτώ, όπως όταν με αποκαλεί ακροδεξιό», έσπευσε, ωστόσο, να διευκρινίσει ο Θάνος Πλεύρης.