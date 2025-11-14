MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης προς τους παράνομους μετανάστες: “Ζητήστε να επιστρέψετε, γιατί και θα φυλακιστείτε και θα επιστρέψετε”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μήνυμα στους παράνομους μετανάστες να ζητήσουν αυτοβούλως να επιστρέψουν στις χώρες τους απηύθυνε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με αφορμή την καταδίκη των 30 που αποπειράθηκαν να αποδράσουν από τη δομή της Σιντικής και σήμερα καταδικάστηκαν σε φυλάκιση τριών ετών χωρίς αναστολή.

«Το μήνυμα στους υπόλοιπους σαφές: Ζητήστε να επιστρέψετε γιατί και θα φυλακιστείτε και θα επιστρέψετε», σημειώνει ο κ. Πλεύρης σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο υπουργός Μετανάστευσης επισημαίνει πως το μέλλον τους στην Ελλάδα είναι προδιαγεγραμμένο: “Κράτηση, φυλακή και επιστροφή στην πατρίδα τους”.

Δείτε την ανάρτηση:

Θάνος Πλεύρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ώρες πριν

Κεντρική Μακεδονία: Ολοκληρώθηκε ο εμβολιασμός των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Εργασίες κοπής πρασίνου σήμερα στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης- Έδεσσας

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

“Να μείνουν πίσω και να πολεμήσουν” – Ο Μερτς κάλεσε τον Ζελένσκι να περιορίσει τη μαζική άφιξη νεαρών Ουκρανών στη Γερμανία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 43χρονης για αρπαγή ανηλίκου στην Ολλανδία – Εκκρεμούσε σε βάρος της Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 λεπτά πριν

Ανανεώθηκε για πέντε χρόνια η θητεία τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

ΗΠΑ: Το υπουργείο Δικαιοσύνης καταθέτει αγωγή σε βάρος της Καλιφόρνιας σχετικά με τον ανασχεδιασμό των εκλογικών περιφερειών της πολιτείας