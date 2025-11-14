Πλεύρης προς τους παράνομους μετανάστες: “Ζητήστε να επιστρέψετε, γιατί και θα φυλακιστείτε και θα επιστρέψετε”

Μήνυμα στους παράνομους μετανάστες να ζητήσουν αυτοβούλως να επιστρέψουν στις χώρες τους απηύθυνε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με αφορμή την καταδίκη των 30 που αποπειράθηκαν να αποδράσουν από τη δομή της Σιντικής και σήμερα καταδικάστηκαν σε φυλάκιση τριών ετών χωρίς αναστολή.

«Το μήνυμα στους υπόλοιπους σαφές: Ζητήστε να επιστρέψετε γιατί και θα φυλακιστείτε και θα επιστρέψετε», σημειώνει ο κ. Πλεύρης σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο υπουργός Μετανάστευσης επισημαίνει πως το μέλλον τους στην Ελλάδα είναι προδιαγεγραμμένο: “Κράτηση, φυλακή και επιστροφή στην πατρίδα τους”.

