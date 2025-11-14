Σέρρες: Τρία χρόνια φυλάκιση στους 30 μετανάστες για τα επεισόδια στη δομή Σιντικής

Ποινή φυλάκισης τριών χρόνων και χρηματικό πρόστιμο 450 ευρώ επιβλήθηκε στον καθένα από τους 30 μετανάστες που συμμετείχαν στα επεισόδια της προηγούμενης Τετάρτης στην κλειστή Δομή του Δήμου Σιντικής στις Σέρρες.

Σε τρεις από αυτούς επιβλήθηκε ποινή 3 χρόνων κι ενός μήνα και σε αυτόν που χτύπησε τον αστυνομικό είναι 3 χρόνια και επτά μήνες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η απόφαση είναι χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα. Οι 30 μετανάστες, 29 Αιγύπτιοι κι ένας από το Μπαγκλαντές, κατά την απολογία τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες και όλοι τους είπαν ότι κατά την διάρκεια των επεισοδίων βρίσκονταν στα δωμάτια τους.

Στις καταθέσεις τους οι αστυνομικοί που είχαν υπηρεσία στη Δομή εκείνη την ημέρα μίλησαν για μια πολύ δύσκολη κατάσταση που έπρεπε να διαχειριστούν αφού όπως είπαν οι μετανάστες πέταξαν προς το μέρος τους πάρα πολλές πέτρες, ενώ κινήθηκαν απειλητικά προς αυτούς.

Μάλιστα, όπως είπαν από τις πέτρες έσπασε η ασπίδα ενός συναδέλφου τους ενώ κάποιοι προσπάθησαν να σκαρφαλώσουν στα συρματοπλέγματα ή να σκάψουν κάτω από αυτά με σκοπό να αποδράσουν.

“Είναι θαύμα που δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Ήταν πάρα πολλές οι πέτρες που είχαν στόχο εμάς” είπε ένας αστυνομικός ενώ όπως υπογράμμισε γυναίκες από το πολιτικό προσωπικό της Δομής έκλαιγαν και φοβήθηκαν για τη ζωή τους. Οι Αστυνομικοί είπαν το πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια. Μια αντιπροσωπεία των μεταναστών ζήτησε να μιλήσει μαζί τους και στη συνάντηση που ακολούθησε είπαν το αίτημα τους, γιατί μετανάστες που ήρθαν μετά από αυτούς στην Ελλάδα κυκλοφορούν ελεύθεροι ενώ οι ίδιοι που έφτασαν στη χώρα μας παλαιότερα είναι κρατούμενοι και δεν μπορούν να βγούνε έξω από τη δομή.

Όπως είπαν οι αστυνομικοί αν δεν υπήρχε η άμεση επέμβαση των συναδέλφων τους της ΟΠΚΕ, που κατάφεραν με τη χρήση κρότου λάμψης να απωθήσουν τους μετανάστες αυτοί θα έφταναν στην κεντρική πύλη της δομής, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Οι αστυνομικοί τόνισαν ότι η ταυτοποίηση των 30 μεταναστών έγινε με τη χρήση των καμερών που υπάρχουν στη δομή αλλά και από τα πολλά βίντεο που ανέβασαν οι μετανάστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κάποιοι από τους μετανάστες στις απολογίες τους μίλησαν για δύσκολες συνθήκες διαμονής στη δομή ενώ δύο από αυτούς είπαν ότι αγαπάνε και σέβονται την Ελλάδα. Ο συνήγορος δύο εκ των κατηγορουμένων μίλησε για πολύ άσχημες συνθήκες κράτησης των μεταναστών στη συγκεκριμένη δομή και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για να κάνουν αίτηση ασύλου. Κατά τη διάρκεια και πριν την έναρξη της δίκης δύο μετανάστες λιποθύμησαν, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο αλλά σύντομα επέστρεψαν και απολογήθηκαν.