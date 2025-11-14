MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Σέρρες: Τρία χρόνια φυλάκιση στους 30 μετανάστες για τα επεισόδια στη δομή Σιντικής

Φωτογραφία: ΕΡΤ
|
THESTIVAL TEAM

Ποινή φυλάκισης τριών χρόνων και χρηματικό πρόστιμο 450 ευρώ επιβλήθηκε στον καθένα από τους 30 μετανάστες που συμμετείχαν στα επεισόδια της προηγούμενης Τετάρτης στην κλειστή Δομή του Δήμου Σιντικής στις Σέρρες.

Σε τρεις από αυτούς επιβλήθηκε ποινή 3 χρόνων κι ενός μήνα και σε αυτόν που χτύπησε τον αστυνομικό είναι 3 χρόνια και επτά μήνες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η απόφαση είναι χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα. Οι 30 μετανάστες, 29 Αιγύπτιοι κι ένας από το Μπαγκλαντές, κατά την απολογία τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες και όλοι τους είπαν ότι κατά την διάρκεια των επεισοδίων βρίσκονταν στα δωμάτια τους.

Στις καταθέσεις τους οι αστυνομικοί που είχαν υπηρεσία στη Δομή εκείνη την ημέρα μίλησαν για μια πολύ δύσκολη κατάσταση που έπρεπε να διαχειριστούν αφού όπως είπαν οι μετανάστες πέταξαν προς το μέρος τους πάρα πολλές πέτρες, ενώ κινήθηκαν απειλητικά προς αυτούς.

Μάλιστα, όπως είπαν από τις πέτρες έσπασε η ασπίδα ενός συναδέλφου τους ενώ κάποιοι προσπάθησαν να σκαρφαλώσουν στα συρματοπλέγματα ή να σκάψουν κάτω από αυτά με σκοπό να αποδράσουν.

Είναι θαύμα που δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Ήταν πάρα πολλές οι πέτρες που είχαν στόχο εμάς” είπε ένας αστυνομικός ενώ όπως υπογράμμισε γυναίκες από το πολιτικό προσωπικό της Δομής έκλαιγαν και φοβήθηκαν για τη ζωή τους. Οι Αστυνομικοί είπαν το πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια. Μια αντιπροσωπεία των μεταναστών ζήτησε να μιλήσει μαζί τους και στη συνάντηση που ακολούθησε είπαν το αίτημα τους, γιατί μετανάστες που ήρθαν μετά από αυτούς στην Ελλάδα κυκλοφορούν ελεύθεροι ενώ οι ίδιοι που έφτασαν στη χώρα μας παλαιότερα είναι κρατούμενοι και δεν μπορούν να βγούνε έξω από τη δομή.

Όπως είπαν οι αστυνομικοί αν δεν υπήρχε η άμεση επέμβαση των συναδέλφων τους της ΟΠΚΕ, που κατάφεραν με τη χρήση κρότου λάμψης να απωθήσουν τους μετανάστες αυτοί θα έφταναν στην κεντρική πύλη της δομής, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Οι αστυνομικοί τόνισαν ότι η ταυτοποίηση των 30 μεταναστών έγινε με τη χρήση των καμερών που υπάρχουν στη δομή αλλά και από τα πολλά βίντεο που ανέβασαν οι μετανάστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κάποιοι από τους μετανάστες στις απολογίες τους μίλησαν για δύσκολες συνθήκες διαμονής στη δομή ενώ δύο από αυτούς είπαν ότι αγαπάνε και σέβονται την Ελλάδα. Ο συνήγορος δύο εκ των κατηγορουμένων μίλησε για πολύ άσχημες συνθήκες κράτησης των μεταναστών στη συγκεκριμένη δομή και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για να κάνουν αίτηση ασύλου. Κατά τη διάρκεια και πριν την έναρξη της δίκης δύο μετανάστες λιποθύμησαν, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο αλλά σύντομα επέστρεψαν και απολογήθηκαν.

Σέρρες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Αστυνομική επιχείρηση στο σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς του Παρισιού – Εντολή για εκκένωση

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

ΕΟΔΥ: Έξι νέοι θάνατοι από κορωνοϊό και ένας νέος θάνατος από γρίπη την τελευταία εβδομάδα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 λεπτά πριν

Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Η απογοήτευση του αποκλεισμού να μας κάνει πιο δυνατούς και πιο εγωιστές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ – Έμεινε πάνω από 2 λεπτά χωρίς οξυγόνο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Σερρών – Δράμας από την Δευτέρα

ΠΑΙΔΕΙΑ 2 ώρες πριν

Πρυτανικές Αρχές ΑΠΘ για την 52η επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου: Έκφραση της βαθύτερης ανάγκης της ελληνικής κοινωνίας για ελευθερία και αξιοπρέπεια