Σέρρες: Στον εισαγγελέα σήμερα οι 30 αλλοδαποί που προκάλεσαν την ένταση στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 30 μη νόμιμοι αλλοδαποί που κρατούνται στην κλειστή δομή Σιντικής στη θέση «Κλειδί», οι οποίοι το απόγευμα της Τετάρτης προκάλεσαν επεισόδια.

Για τους 30 μετανάστες, από το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σχηματίζεται δικογραφία για στάση, ενώ κάποιοι κατηγορούνται για απόπειρα απόδρασης, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και σωματικές βλάβες.

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά ο ένας από ρίψη πέτρας και ο άλλος από δαγκωματιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία κανένας από τους μετανάστες δεν κατάφερε να αποδράσει.

