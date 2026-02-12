Πλεύρης: Η Αριστερά αισθάνεται την ανάγκη να πιστέψει τους μετανάστες και τον διακινητή και όχι το Λιμενικό

Στη στάση των κομμάτων της Αριστεράς με αφορμή την τραγωδία στη Χίο αλλά και τη συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας στο μεταναστευτικό αναφέρθηκε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 «εγώ είπα ότι επί της αρχής πιστεύω το πόρισμα του Λιμενικού. Τους αρέσει να στοχοποιούν τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού. Μεταξύ του λιμενικού, των μεταναστών και των διακινητών πιστεύουν με ευκολία τους μετανάστες και τους διακινητές, είπαν επί λέξει “το έγκλημα που έκανε το Λιμενικό”. Γιατί τα στελέχη της Νέας Αριστεράς αισθάνονται την ανάγκη να πιστέψουν τους μετανάστες που δίνουν καταθέσεις και όχι το Λιμενικό; Η Αριστερά πιστεύει τον διακινητή και τους παράνομους μετανάστες. Η ευθύνη για τον θάνατο των 15 ανθρώπων είναι ενός καθάρματος που τους φόρτωσε σε μια βάρκα και τους μετέφερε στην Ελλάδα».

Όπως είπε «πολιτικά την Αριστερά την ενδιαφέρει να στοχοποιήσει το λιμενικό και να δημιουργήσει πίεση στην κυβέρνηση ότι δήθεν σκοτώνει μετανάστες».

Απαντώντας, δε, σε όσους τον κατηγορούν ότι στοχοποιεί δικηγόρους με τις δηλώσεις του, ο κ. Πλεύρης επανέλαβε πως «εγώ είπα υπάρχει μια ΜΚΟ με έδρα τη Σάμο που ενδιαφέρεται για τα συμφέροντα προσφύγων και μεταναστών. Και επιλέγει μεταξύ των αποδεδειγμένων θυμάτων να βάλει δικηγόρο να υποστηρίξει τον διακινητή»

Όσον αφορά τη συνεργασία με την Τουρκία για το μεταναστευτικό, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αρχικά παρουσίασε ότι «το 2024 είχαμε 50.000 αφίξεις από τα τουρκικά παράλια και το 2025 έκλεισε με 21.000. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία στο κομμάτι του μεταναστευτικού. Και ο Ερντογάν δίνει βάση σε αυτό γιατί κονδύλια που παίρνει σχετίζονται με τη συνεργασία με την Ελλάδα στο θέμα αυτό. Οι Τουρκοί μας δίνουν στοιχεία ότι από το να βρίσουν 1 ανά 100 διακινητές βρίσκουν 1 στους 30 μέσα στην Τουρκία και κάνουν επιστροφές κυρίως Αφγανών από την Τουρκία. Οι Τούρκοι λένε ότι εντείνουν τις επιχειρήσεις στη στεριά και είναι σημαντικό γιατί έτσι μειώνονται τα περιστατικά στη θάλασσα».