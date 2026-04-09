MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαστεργίου: Υψηλά πρόστιμα στις πλατφόρμες που δεν θα συμμορφωθούν με την απαγόρευση στους ανηλίκους

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει τη χρήση των social media σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών, σχολίασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σημειώνοντας τα επόμενα βήματα για την προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό.

Ξεκαθάρισε ότι οι απαγορεύσεις ισχύουν για το Facebook, το Instagram, το Snapchat και το TikTok. «Οι πλατφόρμες θα πρέπει να προετοιμαστούν. Με όση βεβαιότητα που μπορεί να έχουν από τα στοιχεία που συλλέγουν, πρέπει να αναγνωρίσουν ότι αυτός ο λογαριασμός ανήκει σε ένα παιδί κάτω των 15 ετών. Θα πρέπει την 1η Ιανουαρίου του 2027, όπου θα εφαρμοστεί το μέτρο, να ζητήσουν επιβεβαίωση του λογαριασμού του χρήστη με όποιο μηχανισμό εκείνες κρίνουν».

Την ίδια ώρα, προανήγγειλε «υψηλά πρόστιμα για όσες πλατφόρμες δεν συμμορφωθούν», ενώ γνωστοποίησε ότι «η κύρωση θα επιβάλλεται στις έδρες τους».

Ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότι η κυβέρνηση προτρέπει τις πλατφόρμες να χρησιμοποιήσουν το Kids Wallet για την επιβεβαίωση της ηλικίας. Σχολίασε, ωστόσο, ότι λόγω της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς «κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να υποχρεώσει την πλατφόρμα να χρησιμοποιήσει έναν τέτοιον μηχανισμό, αλλά μπορούμε να πούμε ότι εμείς έχουμε ήδη φτιάξει έναν ασφαλή μηχανισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της ηλικίας».

Σχετικά με τις πλατφόρμες που δεν συμμορφώνονται με την ελληνική νομοθεσία, ανέφερε ότι «πρακτικά μπορεί να γίνει μια καταγγελία στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), τον υπεύθυνο εθνικό φορέα για τη λειτουργία του της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Έπειτα, η ΕΕΤΤ ειδοποιεί τον αντίστοιχο φορέα της Ιρλανδίας, όπου οι περισσότερες πλατφόρμες έχουν έδρα, και παράλληλα ειδοποιείται και η Ευρωπαϊκή Ένωση».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ μετά τη συνάντηση με Ρούτε: “Δεν ήταν εκεί όταν το χρειαστήκαμε και δεν θα είναι εκεί αν το χρειαστούμε ξανά”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Πέθανε ιερέας που είχε τραυματιστεί βαριά σε ατύχημα στο Ακρωτήρι Χανίων

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Μακρόν: Εξαιρετικά θετική η παύση πυρός που συμφωνήθηκε στη Μέση Ανατολή

ΔΙΕΘΝΗ 17 λεπτά πριν

Ισραήλ: Νεκρός ο γραμματέας και ανιψιός του ηγέτη της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

ΚΑΙΡΟΣ 7 λεπτά πριν

Ο καιρός του Πάσχα: Ανάσταση με ψύχρα και μπουφάν – Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Δημήτρης Τσίκλης: Ο μπαμπάς μου δεν είχε ούτε 2 ευρώ να μου δώσει – Ανήκω σε μια γενιά που προσπαθεί να ονειρευτεί