Χίος: Ταυτοποιήθηκαν και ασκήθηκαν διώξεις σε διακινητές μεταναστών για την πολύνεκρη τραγωδία

Σε ταυτοποίηση και άσκηση ποινικών διώξεων κατά μελών εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης μεταναστών για την πολύνεκρη τραγωδία της 3ης Φεβρουαρίου ανοιχτά από τη Χίο ασκήθηκαν από τις δικαστικές αρχές της Σμύρνης ποινικές διώξεις σε βάρος συνολικά 8 ατόμων, μελών του εν λόγω κυκλώματος, οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψη 5 εξ’ αυτών και στην επιβολή περιοριστικών όρων στους άλλους 3.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού την Παρασκευή (27/2), οι 8 εμπλεκόμενοι κατείχαν καίριους ρόλους στην ιεραρχία και την επιχειρησιακή δομή του κυκλώματος και σχετίζονται με το ναυάγιο όπου έχασαν τη ζωή τους 15 μετανάστες.

Ειδικότερα, μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης του ταχύπλοου σκάφους μεταφοράς, οι ιδιοκτήτες και οδηγοί των οχημάτων που μετέφεραν τους αλλοδαπούς, καθώς και οι κάτοχοι των λοιπών οχημάτων (οχημάτων – προπομπών και γερανοφόρου οχήματος ρυμούλκησης του σκάφους προς το σημείο απόπλου από τις τουρκικές ακτές).

Παράλληλα, η έρευνα της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ), συνεχίζεται με την εξέταση της άμεσης συσχέτισης της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης με τουλάχιστον 3 ακόμη περιστατικά παράνομης διακίνησης αλλοδαπών από τις τουρκικές ακτές προς νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία έλαβαν χώρα από τις αρχές Δεκεμβρίου 2025 έως το τέλος Ιανουαρίου 2026.

Με αφορμή τις εξελίξεις, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε τα εξής:

«Ύστερα από συστηματική έρευνα του Λιμενικού Σώματος και ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της INTERPOL με τις τουρκικές αστυνομικές αρχές, ταυτοποιήθηκαν και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε μέλη του κυκλώματος διακίνησης μεταναστών, που όπως αποδείχθηκε, εμπλέκεται στην τραγωδία της 3ης Φεβρουαρίου ανοιχτά της Χίου. Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι σύγχρονοι λαθρέμποροι είναι εγκληματίες που εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, στοιβάζοντάς τους χωρίς σωσίβια σε βάρκες, ακόμα και πετώντας τους στη θάλασσα, προκειμένου να διαφύγουν οι ίδιοι τη σύλληψη. Η αντιμετώπιση των κυκλωμάτων αυτών αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και καθήκον των ανδρών και γυναικών του Λιμενικού Σώματος».