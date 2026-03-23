Κιλκίς: Στην δομή φιλοξενίας προσφύγων ο Πλεύρης – “Ανάγκη για αυστηρή εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής”

Τη δομή φιλοξενίας στο Πολύκαστρο Κιλκίς επισκέφτηκε ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, στο πλαίσιο των διαδοχικών επισκέψεών του σε δομές της Βόρειας Ελλάδας.

Κατά την παρουσία του στη δομή, είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει επί τόπου την εξέλιξη των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης, καθώς και την πρόοδο στην εξέταση των αιτημάτων ασύλου, ενόψει των αυξημένων απαιτήσεων που συνεπάγεται η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου.

Παράλληλα, συνομίλησε με στελέχη και εργαζομένους, επισημαίνοντας την ανάγκη για αυστηρή εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής και ενίσχυση των μηχανισμών.

Ο υπουργός, μαζί με τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γιώργο Γεωργαντά και τον δήμαρχο Παιονίας, Κώστα Σιωνίδη, επισκέφθηκαν το νεόκτιστο 4ο Νηπιαγωγείο Πολυκάστρου, του οποίου η κατασκευή χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Το επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί η παραλαβή και η παράδοση του κτιρίου στον Δήμο Παιονίας, ενώ από τον Σεπτέμβριο το νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει κανονικά.