Φάμελλος για Έξοδο Μεσολογγίου: Μοναδική στιγμή της ιστορίας εγγεγραμμένη στη συνείδηση της ανθρωπότητας

Ως μία μοναδική στιγμή της ιστορίας εγγεγραμμένη στη συνείδηση του παγκόσμιου Ελληνισμού αλλά και της ανθρωπότητας χαρακτήρισε την επέτειο το Μεσολογγίου ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας για την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων, μετέχοντας στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 200 ετών, σημείωσε:

“Χαρά της ιστορίας και γη επαγγελμένη, χαρακτήριζε ο μεσολογγίτης Κωστής Παλαμάς αυτόν τον τόπο, αποδίδοντας όλο το ιστορικό και αξιακό του βάρος. Η θυσία, ο ηρωισμός και η γενναιότητα των ελευθέρων πολιορκημένων αποτελούσε ταυτόχρονα όρκο σε πανανθρώπινα αγαθά όπως είναι η αξία της ζωής, της ελευθερίας της αξιοπρέπειας, αλλά και η κοινή απόφαση για μία κοινωνία που κοιτάει μπροστά.

Αυτά τα πανανθρώπινα αγαθά αποτυπώνονται στις μέρες μας και στις αξίες της κοινωνίας αλλά και στο διεθνές δίκαιο. Για αυτό απέναντι στη φρίκη του πολέμου, απέναντι στους αποκλεισμούς, εμείς πρέπει να σταθούμε δυνατά στα μηνύματα των Μεσολογγιτών και των Μεσολογγίτισων. Γιατί το Μεσολόγγι και η Ηρωϊκή Έξοδος είναι το αποτύπωμα και το μέτρο και της γενναιότητας και της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ