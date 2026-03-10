MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση: Δένδιας και Πιερρακάκης οι δημοφιλέστεροι υπουργοί – Συγκάλυψη βλέπουν οι πολίτες στα Τέμπη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στους χειρισμούς της κυβέρνησης σε σχέση με την τραγωδία στα Τέμπη καταγράφει, μεταξύ άλλων, το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco, η οποία παρουσιάστηκε το βράδυ της Τρίτης (10.03.2026).

Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση της Alco, οι πλέον επιτυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης είναι ο Νίκος Δένδιας και ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα των Τεμπών το 67 έως το 72% των πολιτών θεωρεί ότι έγινε από την κυβέρνηση προσπάθεια συγκάλυψης.

Επίσης, το 73% των ερωτηθέντων δεν πιστεύει ότι θα τιμωρηθούν οι πραγματικοί ένοχοι για την τραγωδία.

Εξάλλου, οι μισοί πολίτες δηλώνουν απογοητευμένοι από το έργο του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ωστόσο, από τους πολιτικούς αρχηγούς δεν βλέπουν κάποιον που θα κατάφερνε καλύτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

dimoskopisi
dimoskopisi
dimoskopisi
dimoskopisi
dimoskopisi
dimoskopisi
dimoskopisi
dimoskopisi

Τέλος, το 53% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει γίνει μάρτυρας διαπληκτισμών ή βιαιοπραγιών στον δρόμο για ασήμαντη αφορμή.

Δημοσκόπηση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Η Ουγγαρία απαγορεύει τις εξαγωγές πετρελαίου – Ανώτατες τιμές και σε Κροατία, Ν. Κορέα και Ταϊλάνδη

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Mama Loba – Νύχτες με μύθους” από την Πολυξένη Σπυροπούλου απόψε στην Casa Bianca

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Διακόπηκε η δίκη των Τεμπών για τα βίντεο – Ένιωσε αδιαθεσία η πρόεδρος

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Τραμπ: Είναι πιθανό να συνομιλήσω υπό όρους με το Ιράν

MARKET 15 ώρες πριν

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ: Πρόληψη, φροντίδα και εξειδικευμένη διάγνωση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Χρυσοχοϊδης για πιθανά χτυπήματα στην Ελλάδα λόγω Ιράν: Η χώρα μας δεν φιλοξενεί ύποπτα πρόσωπα