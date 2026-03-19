Δημοσκόπηση: Επτά στους 10 ζητούν ουδέτερη στάση στον πόλεμο – Στις 17 μονάδες η “ψαλίδα” μεταξύ ΝΔ – ΠΑΣΟΚ

Άνοδο σχεδόν δύο ποσοστιαίων μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία καταγράφει η δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του OPEN, με τον κυβερνών κόμμα να φτάνει το 31,1% στην αναγωγή στο σύνολο έναντι 14% του δεύτερου ΠΑΣΟΚ.

Την ίδια ώρα οι πολίτες στην συντριπτική τους πλειοψηφία (68,2%) τονίζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να κρατήσει ουδέτερη στάση στον πόλεμο του Ιράν.

Παράλληλα, περίπου 7 στους 10 συμφωνούν με την αποστολή φρεγατών και F16 στην Κύπρο, καθώς και με την αποστολή Patriot στην Κάρπαθο.

Η πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Η αδιευκρίνιστη ψήφος ανέρχεται στο 15,7%

ΝΔ 24,9%

ΠΑΣΟΚ 11,2%

Ελληνική Λύση 9,2%

Πλεύση Ελευθερίας 8,5%

ΚΚΕ 6,5%

ΣΥΡΙΖΑ 3,7%

Νίκη 3,1%

Φωνή Λογικής 2,8%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%

ΜέΡΑ25 2,1%

Νέα Αριστερά 1,1%

Η αναγωγή στο σύνολο

Στην αναγωγή στο σύνολο, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ 31,1%

ΠΑΣΟΚ 14 %

Ελληνική Λύση 11,5%

Πλεύση Ελευθερίας 10,6%

ΚΚΕ 8,1%

ΣΥΡΙΖΑ 4,6%

Νίκη 3,1%

Φωνή Λογικής 3,5%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,8%

ΜέΡΑ25 2,6%

Νέα Αριστερά 1,4%

Άλλο κόμμα επιλέγει το 6,7%

Ο Μητσοτάκης καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, οι πολιτικοί αρχηγοί συγκεντρώνουν τα παρακάτω ποσοστά:

Κυριάκος Μητσοτάκης 24,6%

Ζωή Κωνσταντοπούλου 9,1%

Κυριάκος Βελόπουλος 7,3%

Νίκος Ανδρουλάκης 5,1%

Αφροδίτη Λατινοπούλου 3,5%

Δημήτρης Κουτσούμπας 2,9%

Στέφανος Κασσελάκης 2,4%

Τι λένε οι πολίτες για τον πόλεμο στο Ιράν

Το 80,1% κρίνει λάθος την απόφαση Τραμπ – Νετανιάχου για πόλεμο στο Ιράν.

Το 65,2% λέει «όχι» σε αποστολή ναυτικών δυνάμεων από τις χώρες του ΝΑΤΟ.

Σχετικά με τι στάση πρέπει να κρατήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον πόλεμο του Ιράν, το 68,2% λέει ουδέτερη, ενώ μόνο 10,4% καλεί τον πρωθυπουργό να στηρίξει την πολεμική σύρραξη. Το 16,4% ζητά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επικρίνει τις ενέργειες Τραμπ – Νετανιάχου.

Το 69,8% συμφωνεί με την απόφαση για αποστολή φρεγατών και F16 στην Κύπρο, ενώ το 24,6% διαφωνεί.

Το 67,7% συμφωνεί με την αποστολή των Patriot στην Κάρπαθο, ενώ το 22,15 λέει ότι ήταν λάθος.

Τι ανησυχεί περισσότερο τους Έλληνες για τον πόλεμο

Οι πολίτες ερωτηθέντες για το τι τους ανησυχεί στον πόλεμο στο Ιράν, οι απαντήσεις ήταν ως εξής:

26,4% Αύξηση σε μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές στη χώρα

57,6% οικονομικές επιπτώσεις παγκοσμίως

48,6% Οικονομικές επιπτώσεις στη χώρα

43,4% Κίνδυνος μεγαλύτερες στρατιωτικής κλιμάκωσης/επέκταση της σύγκρουσης

34,4% Ανησυχία για στρατιωτική εμπλοκή της Ελλάδας

Οι απαντήσεις για το πλαφόν στα κέρδη και πυρηνικά

Σχετικά με την απόφαση να μπει πλαφόν στα κέρδη εταιρειών για καύσιμα και τρόφιμα, το 51,6% λέει ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, ενώ στο 45,2% σε λάθος κατεύθυνση.

Στο ερώτημα αν η Ελλάδα πρέπει να εξετάσει την ανάπτυξη μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων στο μέλλον, με αφορμή και τις πρόσφατες δηλώσεις του Μητσοτάκη, το 33% δήλωσε ότι συμφωνεί ενώ το 49,8% διαφωνεί.

Τι λένε οι πολίτες για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Στην ερώτηση πώς κρίνουν οι πολίτες την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη για διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, το 19,4% είπε θετικά και το 44,5% αρνητικά.

Σε ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, θετικά απάντησε το 36,9%, αρνητικά το 31,5%, ενώ «δεν ξέρω/δεν απαντώ» το 31,6%.