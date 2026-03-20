Απανωτοί σεισμοί στην Ήπειρο μέσα σε λίγα λεπτά – 4,5 Ρίχτερ ο ισχυρότερος

Έντονη είναι η σεισμική δραστηριότητα στη Θεσπρωτία. Μετά τον σεισμό των 4,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της Παρασκευής (20/3), έξω από την Αγία Κυριακή Ιωαννίνων, ακολούθησαν δύο ακόμη σεισμικές δονήσεις, μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, γύρω στις 11.40 π.μ. Το επίκεντρο του πρώτου ήταν 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Φιλιατών, με εστιακό βάθος 16,5 χιλιόμετρα, ενώ ο δεύτερος είχε επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λεπτοκαρυάς, με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα.

Η πρώτη εκτίμηση του Ευθύμιου Λέκκα

«Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν προβλήματα, ωστόσο η δραστηριότητα συνεχίζεται, και εκτιμώ ότι θα συνεχιστεί για μερικές ημέρες», είπε στο enikos.gr ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας μετά τον πρώτο ισχυρό σεισμό.

Ερωτηθείς εάν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ρήγμα στην περιοχή, επεσήμανε πως «έχει αρκετά μικρά ρήγματα, τα οποία ενεργοποιούνται και δίνουν αυτή την ακολουθία».

Θεσπρωτία Σεισμός

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3 ώρες πριν

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης η Κέρκυρα λόγω λειψυδρίας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

ΕΠΙΣΤΗΜΗ 14 ώρες πριν

Υβριδικό Συνέδριο “συμπερίληψη στο μουσείο και στην τέχνη” σήμερα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Μυτιλήνη: Ανοίγουν από αύριο το πρωί τα πρατήρια καυσίμων, μετά τη συνάντηση με Θεοδωρικάκο

ΕΘΝΙΚΑ 6 ώρες πριν

Δένδιας από Αυλώνα: Είμαστε στο πρώτο σημαντικό βήμα μιας μεγάλης αλλαγής, μιας διαφορετικής προσέγγισης και μιας διαφορετικής θητείας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Νοτοπούλου: Η κυβέρνηση δεν φέρνει νομοσχέδιο για τις ανάγκες του Πολιτισμού αλλά για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων