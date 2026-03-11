Υπουργείο Παιδείας για τον θάνατο της 57χρονης καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη: Να μην εξάγονται βεβιασμένα συμπεράσματα

Τι λέει το υπουργείο Παιδείας για την υπόθεση του θανάτου της Σοφίας Χρηστίδου

“Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκύπτουν βεβιασμένα συμπεράσματα ή δημόσιες κρίσεις που δεν στηρίζονται στην ολοκληρωμένη εξέταση των πραγματικών δεδομένων”. Αυτό τονίζει μεταξύ άλλων το υπουργείο Παιδείας σε ανακοίνωσή του για τον θάνατο της 57χρονης εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου, στη Θεσσαλονίκη.

Στη σχετική ανακοίνωση το υπουργείο τονίζει επίσης πως σε αυτή τη φάση απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η υπόθεση θα αξιολογηθεί με πληρότητα, νηφαλιότητα και θεσμική αξιοπιστία.

“Σε αυτή τη φάση, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκύπτουν βεβιασμένα συμπεράσματα ή δημόσιες κρίσεις που δεν στηρίζονται στην ολοκληρωμένη εξέταση των πραγματικών δεδομένων”, υποστηρίζει επίσης το υπουργείο και καταλήγει τονίζοντας:

“Απόλυτη προτεραιότητα του Υπουργείου είναι η διασφάλιση ότι κάθε πτυχή της υπόθεσης θα εξεταστεί με τη σοβαρότητα, τη θεσμική ευθύνη και τον οφειλόμενο σεβασμό προς την εκλιπούσα, αλλά και προς τη σχολική κοινότητα”.

Υπενθυμίζεται πως η 57χρονη καθηγήτρια, εργαζόταν σε δημόσιο σχολείο της Θεσσαλονίκης. Έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο, μετά από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Λίγες μέρες πριν, με επίσημη αναφορά της προς τις αρχές, κατήγγειλε περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς και εκφοβισμού εις βάρος της από ομάδα μαθητών.

Για την υπόθεση του θανάτου της καθηγήτριας έχει διαταχθεί ΕΔΕ ενώ σε εξέλιξη είναι και η εισαγγελική έρευνα.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

“Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου και απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους της.

Η διαχείριση μιας τόσο οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί από όλους σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό. Ιδίως όταν στη δημόσια συζήτηση περιλαμβάνονται αναφορές που αγγίζουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που συνδέονται με την υγεία ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πια στη ζωή, η θεσμική ευθύνη είναι αυτονόητη.

Από την πρώτη στιγμή που διατυπώθηκαν δημόσια αναφορές και καταγγελίες, τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου προχώρησαν στη συγκέντρωση και εξέταση του συνόλου των σχετικών υπηρεσιακών στοιχείων, προκειμένου η υπόθεση να αποτιμηθεί με πληρότητα, νηφαλιότητα και θεσμική αξιοπιστία.

Σε αυτή τη φάση, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκύπτουν βεβιασμένα συμπεράσματα ή δημόσιες κρίσεις που δεν στηρίζονται στην ολοκληρωμένη εξέταση των πραγματικών δεδομένων.

Απόλυτη προτεραιότητα του Υπουργείου είναι η διασφάλιση ότι κάθε πτυχή της υπόθεσης θα εξεταστεί με τη σοβαρότητα, τη θεσμική ευθύνη και τον οφειλόμενο σεβασμό προς την εκλιπούσα, αλλά και προς τη σχολική κοινότητα.”