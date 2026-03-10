Θεσσαλονίκη: ΕΔΕ μετά τις καταγγελίες για τον θάνατο της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από το υπουργείο Παιδείας στη «σκιά» των καταγγελιών για τον θάνατο της εκπαιδευτικού που εργαζόταν σε δημόσιο σχολείο της Θεσσαλονίκης, Σοφίας Χρηστίδου.

Η καθηγήτρια έφυγε από τη ζωή το Σάββατο μετά από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και πριν τον θάνατό της είχε καταγγείλει ότι έπεφτε επί σειρά μηνών θύμα εκφοβισμού από συγκεκριμένους μαθητές.

Θύμα ακραίου εκφοβισμού από ομάδα συγκεκριμένων μαθητών είχε καταγγείλει ότι έπεφτε για μήνες η Σοφία Χρηστίδου, η εκπαιδευτικός που εργαζόταν σε δημόσιο σχολείο της Θεσσαλονίκης και έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο, έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εκπαιδευτικός Σοφία Χρηστίδου τον περασμένο Φεβρουάριο απέστειλε τρισέλιδη επίσημη αναφορά προς το Υπουργείο Παιδείας, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, περιγράφοντας σειρά περιστατικών που –όπως υποστηρίζει– βίωνε μέσα στη σχολική αίθουσα κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Στην αναφορά της καταγράφονται συγκεκριμένα περιστατικά με ημερομηνίες και ώρες, τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, σημειώθηκαν από ομάδα μαθητών. Ένα από αυτά, στις αρχές Φεβρουαρίου, αφορά μαθήτρια που φέρεται να πέταξε προς το μέρος της ένα πλαστικό μπουκάλι με σοκολατούχο γάλα, το οποίο ήταν ανοικτό, με αποτέλεσμα να λερωθούν τα ρούχα της. Όπως περιγράφει η εκπαιδευτικός, κατά τη διάρκεια της ίδιας διδακτικής ώρας της πέταξαν επίσης χαρτιά, ενώ στο τέλος της ώρας εκσφενδονίστηκε και μπουκάλι γεμάτο με νερό που άνοιξε στο πάτωμα, βρέχοντας τόσο την ίδια όσο και την αίθουσα.

Σε άλλο περιστατικό, όπως σημειώνεται στο έγγραφο, ενώ έγραφε στον πίνακα, μαθητές φέρεται να της πέταξαν στην πλάτη ένα γεμάτο μπουκάλι νερού καθώς και ένα βαρύ βιβλίο. Η ίδια επισημαίνει ότι τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να της προκαλέσουν σοβαρή σωματική βλάβη, καθώς εκείνη την περίοδο αντιμετώπιζε κάταγμα στο ιερό οστό.

Στην αναφορά της, η εκπαιδευτικός κάνει λόγο και για επαναλαμβανόμενες ύβρεις, επιθετική συμπεριφορά και απειλές εις βάρος της από συγκεκριμένους μαθητές. Όπως σημειώνει, «τα περιστατικά που περιγράφω αποτελούν τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, καθώς κάθε προσπάθεια επικοινωνίας με τους εν λόγω μαθητές έχει καταστεί αδύνατη». Μάλιστα, όπως αναφέρει, μαθητές της έχουν πει ακόμη και κατά πρόσωπο τη φράση «Γιατί δεν φεύγεις από εδώ;».

Παράλληλα, η ίδια ζητά τη λήψη αυξημένων μέτρων ασφαλείας στις σχολικές μονάδες όπου καταγράφονται επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας και εκφοβισμού. Μεταξύ άλλων προτείνει την παρουσία δύο αστυνομικών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, καθώς και την εγκατάσταση σαρωτών σώματος και συστημάτων ακτίνων Χ (X-Ray) για τον έλεγχο αντικειμένων που εισέρχονται στον σχολικό χώρο.

Επιπλέον, υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή παρουσία σχολικού ψυχολόγου, με στόχο την πρόληψη και την αποτελεσματικότερη διαχείριση τέτοιων περιστατικών.

Κλείνοντας την αναφορά της, η εκπαιδευτικός επισημαίνει ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί «προσβάλλει σοβαρά την προσωπική της αξιοπρέπεια και σε ορισμένες περιπτώσεις θέτει σε κίνδυνο ακόμη και τη σωματική της ακεραιότητα», ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπιση της κατάστασης.