Πανεπιστήμιο Μακεδονία: Ολοκληρώθηκε το διεθνές συνέδριο για την Παιδαγωγική της Επιχειρηματικότητας “Entreped2025”

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του διεθνούς συνεδρίου «ENTREPED2025», που φιλοξενήθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2025. Το συνέδριο, με θέμα «Παιδαγωγική της Επιχειρηματικότητας: Δυνατότητες και περιορισμοί των ψηφιακών εργαλείων και της Τεχνητής Νοημοσύνης», συγκέντρωσε το ενδιαφέρον δεκάδων εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, ακαδημαϊκών, φοιτητών και επαγγελματιών από τον χώρο της εκπαίδευσης και της καινοτομίας.

Η φετινή διοργάνωση εστίασε στον ρόλο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία, ειδικά στο πλαίσιο της επιχειρηματικής εκπαίδευσης. Μέσα από εισηγήσεις, παρουσιάσεις καλών πρακτικών και βιωματικά εργαστήρια, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν τρόπους ενσωμάτωσης της επιχειρηματικής σκέψης στην τάξη, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Τους δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουν, να αμφισβητήσουν, να δοκιμάσουν και να εμπνευστούν.

Κορωνίδα της εκδήλωσης αποτέλεσε η στρογγυλή τράπεζα με συμμετέχοντες τους καθηγητές Κωνσταντίνο Μπίκο, Αλέξανδρο Κακούρη, Νικόλαο Φαχαντίδη, δρ. Μαρία Κουκλατζίδου και επίτιμο προσκεκλημένο τον δρ. Κωνσταντίνο Καραχάλιο CEO του IEEE-The Institute of Electrical and Electronics Engineers. Το συντονισμό και την επιστημονική ευθύνη είχε η καθηγήτρια Κατερίνα Σαρρή.

Στην εκδήλωση παρέστησαν και χαιρέτισαν ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Νικόλαος Τζόλλας, ο αν. καθηγητής, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιωάννης Μπέτσας, ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης Χρήστος Ρουμπίδης, η διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης δρ. Ευαγγελία Μπούτσκου, ο Πρόεδρος της Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων Βόρειας Ελλάδας δρ. Απόστολος Αιγυπτιάδης, ο Αντιπρύτανης Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθηγητής Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, καθώς και η καθηγήτρια Κατερίνα Σαρρή, διευθύντρια του Εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας και επιστημονικά υπεύθυνη του συνεδρίου.

Οι ομιλίες τους ανέδειξαν τη σημασία της ενίσχυσης της επιχειρηματικής σκέψης στην εκπαίδευση, τη στήριξη της καινοτομίας στο σχολείο και τον κρίσιμο ρόλο της τεχνολογίας στη διαμόρφωση ενός πιο συμμετοχικού και δημιουργικού μαθησιακού περιβάλλοντος καθώς και τη δυνατότητα διασύνδεσης της εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις.

Το συνέδριο αποτέλεσε σημείο συνάντησης και έμπνευσης για την εκπαιδευτική κοινότητα, προσφέροντας σύγχρονα εργαλεία, καινοτόμες ιδέες και ένα ισχυρό δίκτυο ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών. Οι εργασίες του «EntrePed2025» ολοκληρώθηκαν με τη δέσμευση των διοργανωτών να συνεχίσουν δυναμικά την προσπάθεια ανάδειξης της παιδαγωγικής της επιχειρηματικότητας ως κινητήρια δύναμη για θετική κοινωνική αλλαγή.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας [eLab] του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Εργαστήριο Μικροδιδασκαλίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τη διοργάνωση υποστήριξαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος (ΕΔΕΒΕ), η ΜΚΟ Stimmuli for Social Change και ο Οργανισμός Νεολαίας InfinityGreece.

Σχετικά με το Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας [ELab], (www.elab.uom.gr) η κ. Σαρρή υπενθύμισε ότι ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2016, με σκοπό να ενισχύσει τη διεπιστημονική έρευνα για την Επιχειρηματικότητα στο Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, αλλά και γενικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το εργαστήριο επιδιώκει να συμβάλλει στη διάδοση της κουλτούρας της Επιχειρηματικότητας και των οφελών της στην κοινωνία.