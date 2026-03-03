Εν αναμονή οδηγιών από το ΥΠΕΞ για τις σχολικές εκδρομές σε Κύπρο και Κωνσταντινούπολη

Σε καθεστώς αναμονής βρίσκονται οι διευθυντές σχολικών μονάδων που έχουν προγραμματίσει πολυήμερες εκδρομές σε Κύπρο και Κωνσταντινούπολη, εν μέσω των ραγδαίων εξελίξεων και της πολεμικής έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το protothema.gr, το υπουργείο Παιδείας περιμένει τις σχετικές οδηγίες από το υπουργείο Εξωτερικών. Ακολούθως, πρόκειται να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί.

Την περίοδο αυτή, αρκετά είναι τα σχολεία σε όλη τη χώρα, τα οποία έχουν ήδη οργανώσει εκπαιδευτικές μετακινήσεις για την προσεχή εβδομάδα, με προορισμό την Κύπρο και την Κωνσταντινούπολη. Δεδομένων των συνθηκών, όμως, προς το παρόν οι διαδικασίες «παγώνουν» έως ότου υπάρξει σαφής καθοδήγηση, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Παιδείας έχει ήδη ζητήσει από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης πλήρη αποτύπωση των προγραμματισμένων σχολικών εκδρομών. Συγκεκριμένα, ζητείται καταγραφή όλων των σχολικών μονάδων, οι οποίες πρόκειται να ταξιδέψουν στην Κύπρο ή στην Κωνσταντινούπολη, όπως επίσης και ακριβή αριθμό των μαθητών και μαθητριών, που θα λάβουν μέρος στις εκδρομές αυτές.

Επίσης, το υπουργείο καλεί για άμεση ενημέρωση σε περίπτωση που κάποια σχολεία βρίσκονται ήδη στους προορισμούς που προαναφέρθηκαν -αν και σε επικοινωνία που είχε το protothema.gr με το υπουργείο Παιδείας, υπήρξε η επιβεβαίωση ότι αυτή τη στιγμή κανένα σχολείο δεν έχει βρίσκεται εκεί.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι έως αυτή την ώρα, δεν έχει αποφασιστεί αναστολή των μετακινήσεων προς την Κύπρο ή την Κωνσταντινούπολη.

Ωστόσο, επειδή η κατάσταση παραμένει δυναμική με τις εξελίξεις να τρέχουν, το υπουργείο Παιδείας μεριμνά για την εξέλιξη της κατάστασης, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφαλή μετακίνηση παιδιών και εκπαιδευτικών που τα συνοδεύουν.

Σε κάθε περίπτωση, τις τελικές αποφάσεις θα λάβει το υπουργείο Εξωτερικών.