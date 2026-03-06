Προειδοποίηση από Κατάρ: Ο πόλεμος θα υποχρεώσει τον Κόλπο να σταματήσει τις εξαγωγές πετρελαίου μέσα σε λίγες μέρες

Το ζοφερό σενάριο μιας ολοκληρωτικής παράλυσης της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας ενέργειας περιέγραψε ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Σαάντ αλ-Κάαμπι σε δηλώσεις του στους Fiancial Times.

Η πρόσφατη κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα πολεμικό μέτωπο στην περιοχή, αλλά μια άμεση απειλή που μπορεί να εκτινάξει το κόστος του πετρελαίου στα 150 δολάρια το βαρέλι, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις σε βιομηχανίες και νοικοκυριά παγκοσμίως.

Η απόφαση του Κατάρ να κηρύξει κατάσταση force majeure (ανωτέρα βία) στις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ήρθε ως άμεση συνέπεια της επίθεσης ιρανικού drone στις εγκαταστάσεις του Ras Laffan.

Ο αλ-Κάαμπι ξεκαθάρισε ότι η ασφάλεια των 9.000 εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη, γεγονός που οδήγησε στην προληπτική εκκένωση και παύση των δραστηριοτήτων. Η αποκατάσταση της ροής δεν θα είναι άμεση ακόμα και αν οι εχθροπραξίες σταματούσαν σήμερα, θα απαιτούνταν εβδομάδες ή και μήνες για να επανέλθει ο εφοδιαστικός κύκλος στην κανονικότητα.

FT Exclusive: Qatar's energy minister has warned that war in the Middle East could 'bring down the economies of the world', predicting that all Gulf energy exporters would shut down production within weeks and drive oil to $150 a barrel.

Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη απορροφά μικρό ποσοστό του καταριανού αερίου, οι κραδασμοί θα είναι ισχυροί. Η έλλειψη προσφοράς αναμένεται να πυροδοτήσει έναν πλειστηριασμό τιμών, με τους Ασιάτες αγοραστές να υπερπλειοδοτούν έναντι των Ευρωπαίων για τα ελάχιστα διαθέσιμα φορτία. Ο υπουργός προειδοποίησε ότι το φυσικό αέριο θα μπορούσε να τετραπλασιάσει την αξία του, αγγίζοντας τα 117 ευρώ ανά MWh.

Το Brent αυξήθηκε κατά 2,5% στα 87,6 δολάρια το βαρέλι το πρωί της Παρασκευής στην Ευρώπη μετά τη δημοσίευση του άρθρου, στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της σύγκρουσης.

Η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έχει ουσιαστικά «παγώσει». Με το πλάτος τους να μην ξεπερνά τα 24 μίλια, η διέλευση δεξαμενόπλοιων υπό το βέλος των ιρανικών ακτών θεωρείται αδύνατη. Παρά τις υποσχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτικές συνοδείες και ασφαλιστικές καλύψεις, οι πλοιοκτήτες παραμένουν εξαιρετικά διστακτικοί, την ώρα που τα ασφάλιστρα έχουν εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη.

Η κρίση βάζει «φρένο» και στα φιλόδοξα σχέδια επέκτασης του κοιτάσματος North Field, μια επένδυση 30 δισ. δολαρίων που στόχευε στην κατακόρυφη αύξηση της παραγωγής έως το 2027. Η καθυστέρηση αυτή, σε συνδυασμό με την έλλειψη πρώτων υλών για λιπάσματα και πετροχημικά, απειλεί να οδηγήσει την παγκόσμια ανάπτυξη σε τέλμα, επηρεάζοντας κάθε πτυχή της διεθνούς οικονομίας.