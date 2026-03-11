MENOY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης και 100άρα βενζίνη εξαιρούνται από το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους

Φωτογραφία: Freepik
Το πετρέλαιο θέρμανσης και η 100άρα βενζίνη είναι εκτός πλαφόν σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση αδικαιολόγητων ανατιμήσεων από τις ανοδικές τάσεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σούπερ μάρκετ και πρατηρίων βενζίνης, στο επίκεντρο τίθεται η αμόλυβδη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης (diesel).

Δεν λαμβάνονται μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης και την 100άρα βενζίνη και άλλα ειδικά προϊόντα καυσίμων κινησης που εξαιρούνται από το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης για την εξειδίκευση του μέτρου.

Πάντως, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που προμηθεύουν τα πρατήρια δεν θα μπορούν να επιβάλλουν στην τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων και του diesel ποσό μεγαλύτερο των 5 λεπτών ανά λίτρο σε σχέση με την τιμή προμήθειας από τα διυλιστήρια.

Επίσης, τα βενζινάδικα δεν θα μπορούν να επιβάλλουν πάνω στην τιμή προμήθειας από τις εταιρείες εμπορίας ποσό μεγαλύτερο των 12 λεπτών ανά λίτρο κατά την πώληση προς τον καταναλωτή. Με τον τρόπο αυτό τίθεται ανώτατο όριο στο περιθώριο κέρδους, ώστε να περιοριστεί η αισχροκέρδεια και να προστατεύσει το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Υπάρχει επίσης ιδιαίτερη πρόβλεψη για τα νησιά, όπου οι εταιρείες εμπορίας μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον ειδικό κόστος διανομής μεταφοράς πάνω από το ανώτατο όριο των 5 λεπτών, το οποίο θα καθορίζεται στην υπουργική απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η επάρκεια καυσίμων σε όλα τα νησιά, χωρίς βέβαια να δημιουργούνται στρεβλώσεις στην αγορά.

Διαβάστε μας στο Google News

