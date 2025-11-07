MENOY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε η ΡΑΑΕΥ με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Υδάτων της Βουλγαρίας

|
THESTIVAL TEAM

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 στη Θεσσαλονίκη η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡAAEY) της Ελλάδας και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Υδάτων της Βουλγαρίας (EWRC).

Εκ μέρους της ΡΑΑΕΥ το Μνημόνιο υπέγραψε ο Προεδρεύων, Δημήτριος Φούρλαρης και εκ μέρους τηςEWRC ο Πρόεδρός της, Πλάμεν Μλαντένοφσκι.

Όπως προβλέπεται στο Μνημόνιο, οι δύο Ρυθμιστικές Αρχές θα ενισχύσουν τη θεσμική και ρυθμιστική τους συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, των υπηρεσιών ύδατος και της αποχέτευσης. Σκοπός είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η συμμετοχή σε κοινά έργα και διεθνείς οργανισμούς. Η συνεργασία της ελληνικής με τη βουλγαρική Ρυθμιστική Αρχή θα ενισχυθεί μέσω τακτικών συναντήσεων και επισκέψεων μεταξύ μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και ειδικών.

Ο Προεδρεύων της ΡΑΑΕΥ, Δημήτριος Φούρλαρης δήλωσε μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας: «Με στόχο τη συνεργασία των δύο Ρυθμιστών στους τομείς της ενέργειας και των υδάτων υπογράψαμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη Σύμφωνο Συνεργασίας με τη Βουλγαρική Ρυθμιστική Αρχή EWRC. Η συνεργασία μας με τους Βούλγαρους Ρυθμιστές, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και πρακτικών, θα ενισχύσει αμφότερους στη ρυθμιστική μας λειτουργία και θα προωθήσει τη λήψη αποτελεσματικότερων αποφάσεων προς όφελος των πολιτών των δύο χωρών. Η ΡΑΑΕΥ στοχεύει πάντα στη θεσμική συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τους γειτονικούς Βαλκάνιους Ρυθμιστές, καθώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε και, ταυτόχρονα, να δώσουμε λύσεις σε κοινά θέματα και κοινές προκλήσεις.»

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχή Ενέργειας και Υδάτων της Βουλγαρίας, Πλάμεν Μλαντένοφσκι δήλωσε: «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τη ΡΑΑΕΥ αντανακλά τη κοινή δέσμευση των Αρχών μας για την περαιτέρω ενίσχυση του θεσμικού διαλόγου και της ρυθμιστικής σύγκλισης στους τομείς της ενέργειας και των υδάτων. Η συμφωνία αυτή θεμελιώνει ένα σταθερό πλαίσιο συνεχούς συνεργασίας, αμοιβαίας ανταλλαγής τεχνογνωσίας και συντονισμένων ενεργειών προς όφελος των καταναλωτών και της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης.»

Μνημόνιο Συνεργασίας ΡΑΑΕΥ

