ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Το 19% δυσκολεύεται να κρατήσει το σπίτι του ζεστό – Αρνητική πρωτιά για Ελλάδα

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Το 9,2% του πληθυσμού της ΕΕ δυσκολεύεται να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό, σύμφωνα με στοιχεία του 2024 που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, (Eurostat).

To παραπάνω ποσοστό παρουσιάζει βελτίωση κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με το 2023, σύμφωνα με τη Eurostat.

Το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού που αδυνατεί να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό καταγράφεται στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία (και οι δύο 19%) και ακολουθούν η Λιθουανία (18%) και η Ισπανία (17,5%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Φινλανδία (2,7%), στην Πολωνία και τη Σλοβενία (και οι δύο 3,3%), και στην Εσθονία και το Λουξεμβούργο (και οι δύο 3,6%).

Eurostat

