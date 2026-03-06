Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμα €1,06 εκατ. σε εταιρείες ζωοτροφών κατοικιδίων για κάθετο καθορισμό τιμών

Πρόστιμα συνολικού ύψους 1,06 εκατ. ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην προμήθεια ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς, διαπιστώνοντας πρακτικές που περιόριζαν τον ανταγωνισμό στην αγορά τροφών για σκύλους και γάτες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, οι επιχειρήσεις συμμετείχαν σε κάθετες συμπράξεις μεταξύ προμηθευτών και μεταπωλητών, μέσω των οποίων επηρεαζόταν ή καθοριζόταν η τιμή μεταπώλησης των προϊόντων. Με τις πρακτικές αυτές οι προμηθευτές περιόριζαν τη δυνατότητα των λιανοπωλητών να διαμορφώνουν ελεύθερα τις τιμές πώλησης προς τον καταναλωτή.

Οι πρακτικές αυτές εμπίπτουν στις λεγόμενες συμφωνίες καθορισμού τιμών μεταπώλησης (resale price maintenance) και θεωρούνται περιοριστικές του ανταγωνισμού, καθώς περιορίζουν τον ανταγωνισμό τιμών μεταξύ των καταστημάτων.

Η υπόθεση έκλεισε μέσω της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών (settlement). Στο πλαίσιο αυτό οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις αποδέχθηκαν τη συμμετοχή τους στις παραβάσεις και συνεργάστηκαν με την Αρχή, γεγονός που οδηγεί σε μείωση των επιβαλλόμενων προστίμων σε σχέση με εκείνα που θα επιβάλλονταν μετά από πλήρη διαδικασία.

Η έρευνα της Επιτροπής εντάσσεται στην ευρύτερη αυτεπάγγελτη διερεύνηση της αγοράς ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς, η οποία καλύπτει την αλυσίδα εισαγωγής, διανομής και λιανικής διάθεσης τροφών για σκύλους και γάτες.

Η αγορά των προϊόντων για κατοικίδια παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, με ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά να διαθέτουν ζώα συντροφιάς και τη σχετική κατανάλωση να αυξάνεται. Για τον λόγο αυτό η Αρχή παρακολουθεί στενά τη λειτουργία της αγοράς και παρεμβαίνει όπου εντοπίζονται πρακτικές που περιορίζουν τον ανταγωνισμό.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να εποπτεύει τον κλάδο και να λαμβάνει μέτρα όπου διαπιστώνονται συμπεριφορές που παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ), με την υπ’ αριθ. 901/2026 ομόφωνη απόφασή της, αποδέχθηκε τις Προτάσεις Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλαν οι εταιρείες «ΚΟΜΠΑ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και «HAPPY DOG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ», και επέβαλε μειωμένα πρόστιμα για τον καθορισμό τιμών μεταπώλησης κατά παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ, συνολικού ποσού σχεδόν € 500.000 ευρώ.

Η υπόθεση αφορά τις αγορές εισαγωγής/παραγωγής και λιανικής πώλησης ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα / ζώα συντροφιάς (σκύλους και γάτες)

Η υπόθεση ξεκίνησε με μήνυμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ανώνυμης παροχής πληροφοριών (whistleblowing – https://www.epant.gr/whistleblowing.html ) της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Για το σκοπό της αυτεπάγγελτης έρευνας η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) διεξήγαγε επιτόπιο έλεγχο σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω αγορές (εισαγωγείς/διανομείς) το Νοέμβριο του 2024. Οι εμπλεκόμενες εταιρείες, για τις οποίες έχουν συλλεχθεί επαρκή στοιχεία που στοιχειοθετούν παράβαση, υπέβαλαν αίτημα υπαγωγής στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών, σύμφωνα με την παρ. 16 της υπ’ αριθ. 790/2022 απόφασης της ΕΑ.

Οι δύο εμπλεκόμενες εταιρείες προέβησαν σε πρακτικές καθορισμού τιμών μεταπώλησης στο πλαίσιο κάθετης σύμπραξης με το δίκτυο των συνεργαζόμενων μεταπωλητών τους, τόσο μέσω των φυσικών όσο και των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες παρακολουθούσαν τις λιανικές τιμές των συνεργαζόμενων μεταπωλητών σε διαδικτυακές πλατφόρμες σύγκρισης τιμών, με σκοπό τη διόρθωση των τιμών στα ηλεκτρονικά καταστήματα των συνεργατών τους. Παράλληλα, απηύθυναν οχλήσεις προς τους μεταπωλητές, ζητώντας τους να προσαρμόσουν τις τιμές τους σύμφωνα με τους εκάστοτε τιμοκαταλόγους. Στις οχλήσεις αυτές, οι λιανοπωλητές συμμορφώνονταν. Σημειώνεται ότι συμβατικοί όροι ή πρακτικές σε κάθετες συμφωνίες με τους οποίους ορίζονται σε διανομέα οι τιμές μεταπώλησης των προϊόντων που διανέμει αποτελούν ιδιαίτερα σοβαρό περιορισμό του ανταγωνισμού.

Η Ολομέλεια της ΕΑ αποφάσισε την αποδοχή, σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης του Εισηγητή, των Προτάσεων Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλαν οι ανωτέρω εταιρείες, και την επιβολή προστίμων ως εξής :

στην ως άνω εταιρεία ΚΟΜΠΑ πρόστιμο αξίας 387.498 ευρώ

στην ως άνω εταιρεία HAPPY DOG πρόστιμο αξίας 95.000 ευρώ.