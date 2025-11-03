ΕΛΤΑ: Λουκέτο από σήμερα σε 46 καταστήματα – Τα οκτώ στη Θεσσαλονίκη, δείτε ποια είναι

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα -εν μέσω έντονων αντιδράσεων- η πρώτη φάση αναστολής λειτουργίας καταστημάτων των ΕΛΤΑ στην Ελλάδα. Από σήμερα μπαίνει λουκέτο σε 46 καταστήματα, οκτώ εκ των οποίων είναι στη Θεσσαλονίκη.

Όπως έχει ανακοινώσει η διοίκηση των ΕΛΤΑ, η αναστολή λειτουργίας θα γίνει μόνο σε υποκαταστήματα που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες νομών ενώ το κλείσιμο των καταστημάτων της περιφέρειας, αναστέλλεται για τρεις μήνες.

“Η διοίκηση των ΕΛΤΑ ανακοινώνει ότι έχοντας αξιολογήσει το σύνολο των καταστημάτων που διατηρεί στην επικράτεια με βασικό κριτήριο τον όγκο των υπηρεσιών που εκτελούνται σε αυτά προχωράει σε πρώτη φάση στην αναστολή λειτουργίας μόνο των καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα. Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας, οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου, ώστε να υπάρξει ο χρόνος να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, πάντα με κριτήριο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και να εξετασθεί η λειτουργία πρακτορείων, εφ’ όσον υπάρχει ενδιαφέρον και είναι εφικτό σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες”, ανέφερε η σχετική ανακοίνωση, μετά το κύμα αντιδράσεων που προκάλεσε η απόφαση να μπει λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.

Συγκεκριμένα τα καταστήματα που κλείνουν από σήμερα:

Νομός Αττικής

ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171)

ΑΛΙΜΟΥ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR)

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΒΟΥΛΑΣ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΓΕΡΑΚΑ

ΔΑΦΝΗΣ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18)

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49)

ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13)

ΛΕΝΟΡΜΑΝ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54)

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 1)

ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΝΙΚΑΙΑΣ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Νομός Θεσσαλονίκης

ΒΙ.ΠΕ.Θ.

ΣΥΚΙΩΝ

ΙΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11)

ΠΥΛΑΙΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (Θεσ.17)

Νομός Αχαΐας

ΠΑΤΡΑΣ 3

Ρόδος

ΡΟΔΟΥ 2

Νομός Ιωαννίνων

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2

Περιφέρεια Κρήτης

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.)