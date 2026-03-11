MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Η Ελλάδα επιβάλλει πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ

|
THESTIVAL TEAM

Στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα σε σχέση με το ανώτατο όριο στα περιθώρια κέρδους για τα καύσιμα και τα τρόφιμα με αναφέρεται δημοσίευμα του Bloomberg.

Όπως αναφέρει, η Ελλάδα θα επιβάλει ανώτατο όριο στα περιθώρια κέρδους για τα καύσιμα και τα τρόφιμα, σε μια προσπάθεια να κρατήσει τις τιμές των βασικών αγαθών υπό έλεγχο και να αποτρέψει περαιτέρω αυξήσεις που προκύπτουν από την αναταραχή στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας σε συνάντηση με τον πρόεδρο της χώρας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα καθορίσει αργότερα σήμερα, Τετάρτη, «ένα ανώτατο όριο στα περιθώρια κέρδους τόσο για τα καύσιμα όσο και για τα προϊόντα σούπερ μάρκετ». Τα μέτρα θα έχουν ορίζοντα τριών μηνών, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Στέλνουμε το μήνυμα ότι αυτή η οικονομική αναστάτωση δεν πρέπει να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας που θα κλιμακώσουν ένα ήδη υπαρκτό πρόβλημα», δήλωσε ο Μητσοτάκης.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευτεί παγκοσμίως τις τελευταίες ημέρες. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή του ντίζελ έχει αυξηθεί κατά πάνω από 17% από τις 27 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, σημειώνει το πρακτορείο.

Η ανακοίνωση στην Αθήνα γίνεται καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει διάφορα μέτρα για να αποδυναμώσει τον ρόλο του φυσικού αερίου στον καθορισμό των τιμών ενέργειας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου ενός πιθανού ανώτατου ορίου τιμής, όπως δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την Τετάρτη.

Bloomberg Καύσιμα Πλαφόν Σούπερ μάρκετ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Νέο χτύπημα του Ιράν στο Ντουμπάι: Τέσσερις τραυματίες από drone που έπεσε κοντά στο αεροδρόμιο – Σε καταφύγια οι ταξιδιώτες

ΥΓΕΙΑ 16 ώρες πριν

Ύπνος: Πως μπορεί η μάσκα ύπνου να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε καλύτερα

ΠΑΙΔΕΙΑ 5 ώρες πριν

Η ΟΛΜΕ για το θάνατο της εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη – Απολύτως αναγκαία η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα, δεν έχει μείνει πρακτικά τίποτα άλλο να χτυπήσουμε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο με έναν νεκρό 25χρονο στην Πολίχνη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Υπεγράφη η σύμβαση για την αναβάθμιση 7 Canadair CL-415 – Κεφαλογιάννης: Βήμα για τον εκσυγχρονισμό της Πολιτικής Προστασίας