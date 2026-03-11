Bloomberg: Η Ελλάδα επιβάλλει πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ

Στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα σε σχέση με το ανώτατο όριο στα περιθώρια κέρδους για τα καύσιμα και τα τρόφιμα με αναφέρεται δημοσίευμα του Bloomberg.

Όπως αναφέρει, η Ελλάδα θα επιβάλει ανώτατο όριο στα περιθώρια κέρδους για τα καύσιμα και τα τρόφιμα, σε μια προσπάθεια να κρατήσει τις τιμές των βασικών αγαθών υπό έλεγχο και να αποτρέψει περαιτέρω αυξήσεις που προκύπτουν από την αναταραχή στη Μέση Ανατολή.

Greece will impose a cap on fees that banks charge for money transfers while people won’t be charged with any fees when they pay their bills, Prime Minister Kyriakos Mitsotakis said on Sunday https://t.co/lJuZDAqERz December 15, 2024

Μιλώντας σε συνάντηση με τον πρόεδρο της χώρας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα καθορίσει αργότερα σήμερα, Τετάρτη, «ένα ανώτατο όριο στα περιθώρια κέρδους τόσο για τα καύσιμα όσο και για τα προϊόντα σούπερ μάρκετ». Τα μέτρα θα έχουν ορίζοντα τριών μηνών, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Στέλνουμε το μήνυμα ότι αυτή η οικονομική αναστάτωση δεν πρέπει να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας που θα κλιμακώσουν ένα ήδη υπαρκτό πρόβλημα», δήλωσε ο Μητσοτάκης.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευτεί παγκοσμίως τις τελευταίες ημέρες. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή του ντίζελ έχει αυξηθεί κατά πάνω από 17% από τις 27 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, σημειώνει το πρακτορείο.

Η ανακοίνωση στην Αθήνα γίνεται καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει διάφορα μέτρα για να αποδυναμώσει τον ρόλο του φυσικού αερίου στον καθορισμό των τιμών ενέργειας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου ενός πιθανού ανώτατου ορίου τιμής, όπως δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την Τετάρτη.