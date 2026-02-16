Ακίνητα: Λήγει σήμερα η προθεσμία για έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ

Ολοκληρώνεται σήμερα, η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης, μείωσης έως 20% στον φετινό λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ, από τους ιδιοκτήτες που έχουν τα ακίνητά τους ασφαλισμένα για φυσικές καταστροφές.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση για τα ακίνητά τους, μέσω της ειδικής πλατφόρμας myProperty της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη χορήγηση της έκπτωσης ΕΝΦΙΑ.

Η αίτηση εμφανίζεται προσυμπληρωμένη για όσους την είχαν υποβάλει το προηγούμενο έτος, με τη δυνατότητα τροποποίησης πριν από την οριστικοποίησή της. Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη κατοικία δεν εμφανίζεται στην πλατφόρμα, ο φορολογούμενος θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι έχει προηγουμένως δηλωθεί στο Ε9, καθώς αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ.

Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει σεισμό, πλημμύρα και πυρκαγιά. Παράλληλα, η αξία ανακατασκευής θα πρέπει να υπερβαίνει τα 900 ευρώ το τετραγωνικό.

Όσοι έχουν ασφαλισμένες κατοικίες για φυσικές καταστροφές, μέσω της καρτέλας «Δημιουργία νέας αίτησης», προβαίνουν στις εξής ενέργειες:

Συσχετίζουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που εμφανίζονται με τα δικαιώματα που κατέχουν επί των ασφαλισμένων κατοικιών (ασφάλιση ιδίου).

Δηλώνουν τον/τους ΑΦΜ του/των συνιδιοκτήτη/ών, όταν για την ασφαλισμένη κατοικία υπάρχουν περισσότεροι του ενός συνιδιοκτήτες (ασφάλιση ιδίου και για λογαριασμό τρίτου/ων).

Δηλώνουν τον/τους ΑΦΜ τρίτου/ων προσώπου/ων που έχει/ουν δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας, όταν οι ίδιοι δεν κατέχουν δικαίωμα επί της κατοικίας (ασφάλιση για λογαριασμό τρίτου/ων).

Οι φορολογούμενοι που θα περιληφθούν στην αίτηση ως συνιδιοκτήτες ή τρίτα πρόσωπα θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση και να συσχετίσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την ασφαλισμένη κατοικία τους. Αφού ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ότι έχουν περιληφθεί στη δήλωση του λήπτη της ασφάλισης ως συνιδιοκτήτες ή τρίτα πρόσωπα, μπορούν να εντοπίσουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν δηλωθεί στον ΑΦΜ τους και να τα συσχετίσουν με τα δικαιώματά τους επί των ασφαλισμένων κατοικιών.

Ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ για το τρέχον έτος αναμένεται να καταφθάσει στις αρχές Μαρτίου, με την πρώτη δόση (από τις 12 συνολικά) να καταβάλλεται έως το τέλος του επόμενου μήνα.

Η έκπτωση έως 20% στον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ οδηγεί ολοένα και περισσότερους ιδιοκτήτες ακινήτων στην απόφαση να ασφαλίσουν τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφές.